Nedeljni pregled kriptovaluta – druga nedelja juna 2018.

Bitcoin je zapao u fazu stagnacije, s obzirom da je juče, posle 72 sata, valuta ostala na istoj vrednosti od 6.500 dolara, a podrška je ostala jaka na tom nivou. Jedan izvor objašnjava da se valuta “igra” sa dugoročnom linijom podrške i da će izložene slabosti moći da dovedu do katastrofalnog tržišta pada koji će trajati dugo. Sve u svemu, valuta je pokazala veoma nizak obim trgovanja tokom vikenda, a trenutno se nalazi “tačno iznad dugoročne trend linije podrške”. Ako bitcoin bude dramatično pao u narednim danima, prirodno bi povukao sve druge važnije kriptovalute sa sobom, piše Nulltx. Drugi, pak, članovi zajednice digitalnih sredstava veruju da ako analiziramo sve cene bitcoin do sada dolazi se do zaključka da bi cena digitalnog tokena uskoro mogla da se kreće u putanjom naviše. Prema tom grafikonu, bitcoin bi mogao da doživi procvat cene u narednih nekoliko dana, što je u potpunosti u skladu sa Wyckoff metodom. Bitcoin se možda kreće ka fazi oporavka, ali da bi ispunio scenario rasta koji je ovde pomenut, Bitcoin će morati da nastavi da se brzo kreće u narednim danima, probijanjem značajnih nivoa otpora. Prema analitičaru kriptovaluta, nivo otpora za bitcoin izgleda da iznosi 7.800 dolara oko 1.200 dolara daleko od njegove trenutne cene. Tom Lee je uverio kripto-entuzijaste da će bitcoin dostići 25.000 dolara do kraja godine. Prema grafikonima, bitcoin trenutno stoji na podršci od 6.500 dolara, za koju su stručnjaci rekli da je cena od interesa, jer rudarenje samo jednog bitcoina košta oko 6.500 dolara. Nedavni broj i pozitivne vesti takođe mogu biti indikator da je Bitcoin zaista spreman za još jedan jak oporavak. Objava SEC-a dovela je do porasta tržišta virtuelnih valuta za najmanje 10%, nakon što je olakšao regulatorne probleme u vezi sa drugom najvećom svetskom digitalnom valutom, ether. Ova objava može ukazati na to da su regulatorna tela SAD-a spremna da na tržištu kriptovaluta pruže neku regulatornu slobodu, čemu se nadaju mnogi u zajednici. Međutim, vreme će samo otkriti da li je tržište kriptovaluta spremno za kretanje prema novim visinama, piše Smartareum. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 11. juna sa 7.359 dolara, već u utorak je beležio pad i otvorio vrednošću od 6.858,7 dolara. U sredu nije bilo većih pomaka te je otvorio berzu sa 6.937,9 dolara, dok je u četvrtak nastavio pad i otvorio vrednošću od 6.685 dolara. U petak je nastavio svoju putanju nadole i otvorio vrednošću od 6.591,2 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 6.595,7 dolara.

Cena ethereum-a se bori (od poslednjeg manjeg oporavka nakon vesti koje su stigle od SEC-a) da se pomeri naviše od nivoa otpora od 510 dolara i 520 dolara. Četvoročasovni grafikon ukazuje na obrazac pada sa podrškom na 505 dolara. Ovo je indikacija da ETH/USD i dalje ostaje u opasnosti da će imati više gubitaka ako bude proboja ispod opsega od 505 dolara i 510 dolara. Ether-ova cena polako se pomerila niže u odnosu na dolar, a par EUR/USD mogao bi da opadne čak i dalje ispod nivoa od 500 dolara ako prodavci nastave da kontrolišu situaciju. U protekloj nedelji, cena ETH-a pokušala je da se oporavi od 448 dolara koliko je ostvario pre samo nekoliko dana. Cena je konačno trgovala iznad nivoa otpora od 500 dolara. Međutim, cena se suočila sa značajnim otporom iznad nivoa od 510 dolara, što je zaštitilo više profita iznad navedenog nivoa. Bilo je odbijanja od nivoa otpora od 530 dolara. Gledajući dalje, vidi se kritična šema pada sa početnim otporom na nivou od 505 dolara na 4-časovnom grafikonu. ETH se borio da se prebaci iznad ovog šablona i 530 dolara. Cena se pomera niže i trguje ispod nivoa od 510 dolara i 500 dolara. Par je i dalje u riziku od dodatnih gubitaka ako kupci ne budu dovoljni i ne uspeju da pomere cenu iznad šeme otpora i nivoa od 520 dolara. Cena nije bila u stanju da se slobodno kreće naviše dalje od 510 dolara. S druge strane, postoji inicijalna podrška na nivou od 485 dolara. Ispod ovog nivoa, cene mogu opasti na nivo od 450 dolara, piše Smartareum. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 577,50 dolara, a u utorak je beležio pad i otvorila je vrednošću od 541,01 dolara. U sredu ethereum je nastavio pad te je otvorio sa 536,70 dolara. U četvrtak bio jedva iznad nivoa od 500 dolara i otvorio sa 502,01 dolara, da bi u petak valuta pala ispod 500 dolara i otvorila berzu sa 491,87 dolara, odakle je kasnije skočio na 511,14 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 505,78 dolara.

