Review: Motorola g6 i g6 Plus – Telefoni kakve zaslužujemo

Pametni telefoni toliko su evoluirali da najbolji modeli mogu da zamene većinu drugih uređaja koje smo nekada koristili. Smartfonima koji manje koštaju uvek je ponešto falilo, pa je vreme da se i to konačno promeni. Upoznajte nove Motorola g6 modele.

Za kompanije Lenovo i Motorola, Moto g oduvek je imao veliki značaj. Reč je o uređajima koji su u velikoj meri učinili da Motorola kao brend pridobije poklonike među ljubiteljima pristupačnih uređaja. Važnu ulogu u njihovom uspehu odigralo je, pored atraktivne cene, to što su na svojoj strani imali odličnu optimizaciju, performanse i redovne nadogradnje operativnog sistema. Dok proizvođači često „zaboravljaju“ da opskrbe mnoge pristupačne uređaje novim verzijama Android‑a, serija Moto g uvek je radila lepo i daleko bolje od onoga što je sirova snaga sugerisala. Nova generacija Moto serije je tu i bolja je nego ikada, a njeni vodeći predstavnici su Moto g6 i Moto g6 Plus.

Moto g6

Osnovni model verovatno će izazvati najviše interesovanja, jer je još od 2013. Moto g postavio nove standarde među pristupačnim telefonima. Ideja kompanije je da ponudi iskustvo premijum modela po daleko nižoj ceni, u kategoriji u kojoj to ne očekujete. Sve počinje sa onim što odmah možete da vidite, a to je veliki ekran dijagonale 5,7 inča u formatu 18:9, koji nesumnjivo predstavlja novi trend u industriji. Reč je o odličnom IPS ekranu sa gustinom piksela od 424 ppi odnosno 2160×1080 tačaka.

Kućište je kvalitetno – nekom magijom inženjeri su uspeli da upotrebe Gorilla Glass 3 s obe strane. To čini da, u kombinaciji sa zakošenim ivicama na leđima, telefon odlično leži u ruci, ujedno ostavljajući utisak čvrstine i robusnosti. Boja kućišta ispod stakla je privlačna: dobili smo indigo‑plavi model čija je tamnoplava nijansa bila duboka i upečatljiva u kombinaciji sa sjajnim staklom. Dopada nam se to što tamna boja sakriva otiske koji se skupljaju na staklu, što ne verujemo da će biti slučaj sa svetlijom verzijom. Moto g6 nažalost nije otporan na potapanje u vodu poput high‑end modela, ali ima poseban sloj preko celog uređaja koji ga čini otpornim na kišu i manja kvašenja.

Hardverski gledano, velika pohvala ide na račun proizvođača koji se odlučio za ekskluzivnu upotrebu Qualcomm čipseta. Mnogi proizvođač i u borbi za što nižom cenom zakažu baš na ovom polju i odaberu MediaTek alternative. Moto g6 upošljava Snapdragon 450 koji poseduje osmojezgarni procesor na frekvenciji 1,8 GHz. On je uparen sa Adreno 506 grafikom i raspolaže s 3 GB RAM‑a. Čipset je time rasterećen i sjajno se nosi sa gotovo čistom verzijom operativnog sistema Android 8.0 Oreo. Adreno 506 nije brz GPU, ali većina igara radiće bez bitnih usporenja. Zahvaljujući sjajnoj optimizaciji, performanse su daleko bolje od onoga što biste očekivali. Treba pohvaliti i činjenicu da Qualcomm čipset automatski podrazumeva i bolju energetsku optimizaciju, pa sa 3000 mAh baterijom uz prosečno korišćenje možete da provedete i dva dana bez potrebe za punjačem, a tu je i podrška za brzo punjenje koju nikako ne treba zanemariti.

Interna storage memorija je 32 GB, a korisniku nakon prvog pokretanja ostaje oko 25 GB slobodnog prostora, a ako to nije dovoljno, proširite memoriju microSD karticom kapaciteta do 256 GB. Ni kamere nisu „trpele“ i takođe su iznad nivoa na koji smo navikli od tipičnih predstavnika klase. Zadnja kamera ima dva sočiva i senzora. Primarni ima 12 Mp uz otvor blende od f/1.8, a sekundarni 5 Mp (f/2.2). Tu je phase detection autofokusni sistem, kao i dvostruki LED blic.

Softver kamere je jednostavan i nema previše opcija, a kvalitet fotografija iznenađujuće je dobar, mada se primećuje nedostatak stabilizacije. U dobrim svetlosnim uslovima prisutnost šuma primetno je bolja nego kod konkurencije, a koloritet je odličan i nema „prenaduvane“ saturacije. Telefon malo (više) pokušava da u internoj obradi poveća oštrinu, ali je rezultat atraktivan, pa to nećemo kritikovati. Čak se i u slabijim svetlosnim uslovima mogu napraviti odlične fotografije ako imate mirnu ruku. Slabije mogućnosti ugrađenog hardvera osete se kod odziva same aplikacije za kameru i kada se fotografija zapravo načini, jer postoji mala zadrška, ali sve je u granicama normalnog. Zbog entry level čipseta snimanje videa je ograničeno na 1080p rezoluciju.

Svakako interesantna opcija je prepoznavanje objekata i znamenitosti koji su u kadru, kao i Google pretraga koja daje dodatne informacije, poput geografskih činjenica ili gde možete kupiti nešto što je u kadru, a što je svakako mogućnost koja je, bar dosad, bila rezervisana za znatno skuplje modele.

Kamera za selfije sasvim je solidna i raspolaže sa 8 Mp i otvorom blende f/2.2. Same karakteristike to ne mogu da kažu, ali je kvalitet opet za jedan nivo iznad onoga na šta smo navikli. Pre svega, količina šuma je osetno niža, a čak i u smanjenim svetlosnim uslovima prednja kamera pravi veoma dobre portrete, što će ceniti ljubitelji Instagram‑a.

Moto g6 Plus

Iako je osnovni motel Moto g6 lepo zaokružen uređaj, Plus verzija biće interesantna za sve one koji imaju utisak da bi čipset mogao biti snažniji. To će biti polazni razlog za razmišljanje o Plus modelu, ali mogle bi da prevagnu i neke druge sitnice koje doprinese većoj otpornosti na zub vremena i čine da Moto g6 Plus sporije zastari od manjeg brata.

Fizički gledano, reč je o sličnim telefonima, s tim što je g6 Plus nešto veći. Konkretno, on je dobio isto kućište, ali s većim ekranom dijagonale 5,9 inča i praktično istim panelom, pa je razlika jedva neprimetna. Unutra je snažniji Snapdragon 630 čipset sa osmojezgarnim procesorom koji radi na frekvenciji od 2,2 GHz. Uparen je sa Adreno 508 grafičkim procesorom i 4 GB RAM‑a, što ga čini veoma atraktivnom opcijom u svojoj cenovnoj kategoriji. Ima i više prostora, pa skuplji model raspolaže sa 64 GB lokalne memorije, od kojih je oko 51 GB dostupno korisniku.

Snažniji hardver sa sobom donosi i poneku jasnu prednost, osim toga što će se bolje nositi sa zahtevnim aplikacijama. Pre svega, tu je nešto fluidniji rad kada zaista opterećujete telefon, ali i činjenica da mogu da se prave snimci u 4K rezoluciji. Imajući u vidu da je sistem kamera praktično isti, ukoliko izuzmemo tek malo veći otvor blende kod primarnog senzora (f/1.7 naspram f/1.8), možemo zaključiti da 4K snimanje može da zahvali prvenstveno snažnijem čipsetu.

Tu je i Bluetooth 5.0 umesto 4.2 verzije, nešto bolji Wi‑Fi prijemnik koji podržava čak i AC standard, ali i podrška za GALILEO navigacioni sistem. Sve što nismo pomenuli isto je kao kod drugog modela, uključujući i to da oba telefona raspolažu FM radio‑prijemnikom, NFC‑om i mnogim drugim mogućnostima. Pomenućemo i to da Plus ima nešto bolji odziv aplikacije kamere i malo brži čitač otiska prsta. Naravno, veće kućište obezbedilo je i prostor za bateriju većeg kapaciteta, pa je s 3200 mAh autonomija smartfona, grubo mereno, slična.

Motorola je osvežila seriju Moto g i nekim novitetima, kao što su gestovi. Nekada su bili rezervisani za modele iz skupljih serija, a sada su dostupni i u Moto g porodici. Uvek su nam bili simpatični, ali iza toga se krila i praktičnost. Prvenstveno mislimo na mogućnost da protresete telefon i da se uključi, odnosno isključi LED svetlo. Postoji još nekoliko mogućnosti koje ostavljamo da sami otkrijete.

Novi standard u klasi

Motorola je napravila dobar posao novom serijom Moto g. U današnje vreme to i nije tako teško reći za mnoge proizvode iz viših kategorija, ali Moto g6 i g6 Plus ne spadaju tu. Reč je o uređajima koji pomeraju granice i donose novi standard kod pristupačnih pametnih telefona. Što se nas tiče, model Plus verovatno bi bio prvi izbor, ali za koji god da se odlučite, odabrali ste najbolji uređaj u klasi. Tačka.

motorola.com/rs/sr/home

(Objavljeno u PC#255)

Ako tražite novi telefon, a i dalje ne možete da se odlučite koji izbor bi bio najbolji za vas, spremili smo još jedan specijal, ovoga puta posvećen novim pametnim telefonima za svačiji džep, koji možete besplatno čitati na:

Pametni telefoni – Specijal LETO 2018.

Besplatne aplikacije za čitanje digitalnih izdanja preuzmite sa adresa:

PC Press@Play Store (Android)

PC Press@App Store (iOS)

Novi PC Press i ostala izdanja iz bilo kog browsera možete čitati i na:

http://pc-press.mwtatooine.net/

Podelite s prijateljima

Tweet