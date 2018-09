Nedeljni pregled kriptovaluta – treća nedelja septembra 2018.

Juče popodne, bitcoin je zabeležio neznatan rast od jedan posto što ga je skoro dovelo do nivo otpora od 6.800 dolara. Ostatak kripto-tržišta zabeležilo je velike dobitke jer su Electroneum i Stellar vodili tržište sa 70% i 20% dobitaka. Kako je CCN izvestio 22. septembra, investitor i milijardera Mike Novogratz je postavio kratkoročnu prognozu da će glavni nivoi otpora za BTC biti 6.800 dolara i 8.800 dolara. Ako BTC uspe da probije nivo od 6.800 dolara u narednih nekoliko sati, vrlo je verovatno da će dominantna kriptovaluta ući u region od 7.000 dolara po prvi put od 4. septembra. Tokom protekle sedmice, Bitcoin je pokazao pristojan zamah i postepeno povećanje obima, koji se povećao sa donjeg kraja od 6.000 dolara na 6.700 dolara. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 17. septembra sa 6.469,5 dolara, u utorak je beležio neznatan pad i otvorio vrednošću od 6.466,6 dolara. U sredu je nastavio pad i bitcoin je otvorio berzu sa 6.283 dolara, dok je u četvrtak zabeležio neznatan rast te je otvorio vrednošću od 6.294,5 dolara. U petak je nastavio rast i otvorio vrednošću od 6.360,6 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 6.661,9 dolara.

Međutim, u poređenju sa drugim glavnim kriptovalutama kao što su Ethereum i Ripple, koji su zabeležili velike dobitke u odnosu na američki dolar, kratkoročni oporavak bitcoina je bio beznačajan. Pogled na cenu ethereuma tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 214 dolara, a u utorak je otvorila vrednošću od 217,43 dolara, nakon čega je pao na 197 dolara. Ethereum je u sredu ostao na tom nivou i otvorio sa 198,59 dolara, dok je u četvrtak uspeo da se vrati te je otvorio je sa 206,64 dolara, da bi u petak ostao na istoj poziciji i otvorio berzu sa 206,93 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 238,30 dolara. Neusaglašenost između dobitaka bitcoina i ostatka tržišta može se pripisati stabilnosti dominantne kriptovalute. Od jula do septembra, skoro tri meseca, bitcoin je pokazao blagi gubitak od devet procenata. U međuvremenu, Ripple i Ethereum su opali za više od 45%. Kao takav, oporavak kripto-tržišta započet je ranije ove sedmice, koji se prvenstveno formirao usled uslova masovnih prodaja demonstriranih od strane krupnih kriptovaluta, što nije dovelo do velikog povećanja cene BTC-a. Ali, kako je izjavio Novogratz, uzimajući u obzir stabilnost cene BTC-a i njegov otpor u niskom cenovnom opsegu, proboj sa nivoa od 6.800 dolara i ulazak u region od 7.000 dolara mogao bi da uspostavi snažnu osnovu za potencijalni srednjoročni oporavak kasnije ove godine.

Berzanski fondovi (ETF-ovi), institucionalni investitori i veliki hedž fondovi verovatno neće ući na kripto-tržište u 2018. Američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC) nema razloga da brza sa donošenjem odluke da li će da podrži prvi kriptovalutni ETF u istoriji dok postoje druga pouzdana rešenja na tržištu. Stoga, ako bitcoin dostigne 10.000 dolara do kraja ove godine, što je Novogratz rekao da je nemoguće da se ne dogodi, pojedinačni investitori i trgovci na malo će voditi ga voditi na taj najviši godišnji nivo. S obzirom na to da milijarde dolara od institucija neće dospeti na tržište najmanje nekoliko meseci, važno je da se bitcoin postepeno popne na 8.800 dolara i 10.000 dolara kako bi smanjio verovatnoću velikih povlačenja. Obim kripto-tržišta ostaje snažan na 14 milijardi dolara, ali obim bitcoina je opao sa preko pet milijardi dolara na 4,2 milijarde dolara, što ukazuje na to da ili tržište pauzira ili se investitori fokusiraju na trgovinu visokim rizikom kako bi maksimizirali profit, piše CCN.

Podelite s prijateljima

Tweet