Negujmo domaći hosting

Godinama unazad RNIDS nas upozorava da je za zdrav nastup najvažnije imati Web sajt i e-mail adrese na nacionalnom domenu i mi se duboko slažemo s tom preporukom. Ali, da li će taj sajt i domen biti hostovani na domaćim serverima ili negde u dalekom svetu? Po februarskoj tradiciji, proučili smo domaću ponudu hosting servisa.

Nije malo domaćih kompanija koje se obraćaju globalnom tržištu, pa onda i sasvim prirodno hostuju svoje sajtove negde u Americi ili EU. Većina ipak dominantno posluje na domaćem tržištu, obraća se domaćoj populaciji pa je prirodno da i server bude negde u blizini. Zato u februarskom broju tradicionalno objavljujemo pregled domaće ponude, u nadi da ćemo pomoći da se udome neki nezbrinuti sajtovi.

Globalni trendovi

Upravljani Web hosting (Managed Web hosting) – Masovnija pojava korisnika koji su skoncentrisani na svoju osnovnu delatnost i ne žele da troše svoje resurse na Web dizajn, otvorila je vrata hosting kompanijama da ponude dodatne usluge uz hosting. Opcija „ključ-u-ruke+održavanje“ postaje sve popularnija.

Hosting po meri (Niche market Web hosting) – Tržišna niša je segment većeg tržišta koji se može definisati sopstvenim jedinstvenim potrebama, preferencijama ili identitetom koji ga čini drugačijim od tržišta u celini. Zato nije čudno da se i hosting kompanije specijalizuju za određene kategorije korisnika.

„Uradi sam“ segment (DIY website builders) – U suprotnosti s prethodnim segmentom, postoji ogromno tržište koje ulazi u online sferu koja nema budžet za kreiranje Web stranice od nule. Hosting kompanije često nude ovim korisnicima obilje alata kojim mogu samostalno da kreiraju online nastup.

Visoka sigurnost (Robust security) – Cyber kriminal je ozbiljna briga za pojedince i preduzeća, i nastaviće to da bude. Pritisak je na hosting kompanije da pooštre mere bezbednosti i pruže zaštitu privatnosti korisnika i domena, pored autentifikacije u dva koraka, SSL (Secure Socket Layer) enkripcije i još mnogo toga.

Veštačka inteligencija (Artificial Intelligence – AI) – Više hosting kompanija intenzivno istražuje mogućnosti korišćenja veštačke inteligencije za optimizaciju rutinskih zadataka, nadgledanje opreme i automatsko otkrivanje bezbednosnih pretnji. Uključivanje veštačke inteligencije može da ubrza rad, sačuva energiju i umanji troškove.

Zeleni hosting (Green hosting) Briga o životnoj sredini nije samo aktuelna priča, već nešto što je veoma važno mnogim kupcima servisa. Korisnici sve više biraju „zelene“ tehnologije i u svakodnevnom životu. Da i ne pominjemo da najveća ciljna publika Web hostinga, milenijalci i Gen Z, smatraju održivost i ekološki prihvatljive proizvode i usluge ključnim diferencijatorima prilikom donošenja odluka o kupovini.

A gde smo tu mi?

Ne znam da li ćemo vas obradovati ili razočarati, ali domaća hosting ponuda u velikoj meri prati ove globalne trendove. Nas raduje, jer stare tehnologije ne nude neke blistave perspektive i s tim se treba pomiriti.

Zato potražite hosting koji vam odgovara najpre na domaćem tržištu, i verovatno ćete ga naći. Bilo da tražite gotovo rešenje ili fleksibilne alatke s kojima ćete sami raditi, neki od provajdera će imati šta da vam kažu. A razgovaraće sa vama na srpskom, što uvek olakšava komunikaciju…

BeotelNet

BeotelNet, kao vodeća Web hosting kompanija, već 27 godina pruža hosting usluge, danas čak kroz četiri data centara. Sve što je potrebno od hosting i Internet usluga nalazi se na jednom mestu: Web i e-mail hosting, napredni cloud servisi, VPS, managed hosting, telehousing, kolokacija, streaming… BeotelNet-ovi stručnjaci su tu da vam pomognu u svakom trenutku (24/7/365): od izbora odgovarajućeg hosting plana, preko postavljanja i održavanja sajta i opreme, do rešavanja bilo kakvog problema.

MTS hosting

mts nudi veliki izbor cloud VPS servisa koji se mogu koristiti za hosting. Korisnik ima pristupu SC portalu, putem kojeg jednostavno upravlja svojim servisima, resursima, i podiže virtuelne mašine „na klik“. Sve što vas zanima dostupno je na adresi oblaci.rs.

Oriontelekom DataKing hosting

Hosting paketi na brzim SSD diskovima pružaju potpunu kontrolu i upravljanje putem cPanel ili Plesk panela. Uptime garancija od 99,9%, uz 10 puta bolje performanse SSD diskova, obezbeđuje brzo učitavanje i pristup bazama podataka Web sajtova, uz DDoS zaštitu. U ponudi su hosting paketi koji će zadovoljiti sve potrebe ličnih ili poslovnih Web sajtova.

Do kraja februara možete zakupiti SSD SMART ili SSD PREMIUM hosting pakete po ceni sniženoj za 40%!

Plus.rs

Plus.rs je hosting sa pet zvezdica koji se prepoznaje po vanredno posvećenoj podršci koja sluša klijente. Response time je veoma kratak, a rešavanje korisničkih problema ne podrazumeva puko održavanje hosting platforme, već pravu pomoć u poslovanju, pa i optimizaciju sajtova. Hosting paketi prate savremene potrebe sajtova, pa u ponudi postoji i besplatni paket, ali i SuperStar paketi za klijente sa velikim iskustvom i potrebom da održavaju veći broj sajtova.

VPS ponuda je zasnovana na skalabilnoj cloud infrastrukturi pa klijenti sve resurse mogu samostalno povećavati ili smanjivati prema trenutnim potrebama. Serveri mogu da se dobiju sa najnovijim verzijama preinstaliranog softvera: Docker, Kubernetes, LAMP, LEMP, LiteSpeed, WordPress, WP multisite, NextCloud, OpenVPN, WireGuard VPN, WHM, ISPManager, aaPanel, Webmin, Virtualmin, ISPconfig, CWP, Fastpanel… Za detalje posetite www.plus.rs.

YUNET

YUNET je, oslanjajući se na 25-godišnje iskustvo, na prvo mesto stavio dostupnost servera na Internetu 24 sata dnevno, 365 dana u godini, kao i pouzdanost, jednostavnost, fleksibilnost i skalabilnost.

Opcija „plaćaj kako rasteš“ (Pay as you grow) pruža mogućnost brzog i jednostavnog povećanja resursa po zahtevu klijenta. YUNET serveri imaju visoku dostupnost (High Availability), a ukoliko dođe do fizičkog kvara servera na kome se nalazi VPS, korisnikov virtuelni server biće pomeren na drugi hardver, bez ikakvog prekida u radu. Server Housing podrazumeva postavljanje vašeg servera u našem data centru visokog standarda u Beogradu.

YUNET se izdvaja modernom i prilagodljivom cloud platforma koja osigurava stabilnost poslovanja klijenata, Centos Web panel hosting za brzo i lako upravljanje serverima, cPanel, VPS, Zimbra Mail server. U saradnji sa partnerskom firmom, YUNET je kreirao i CPP (Cloud Poslovni Programi) (CPP) za potrebe poslovnih korisnika. YUNET posluje uz poštovanje svih savremenih sigurnosnih standarda, a posebno ističe posedovanje sertifikata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013.

Tabelu sa detaljnim uporednim pregledom hosting usluga i karakteristika možete pronaći u najnovijem izdanju našeg časopisa!

