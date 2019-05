Netflix po prvi put objavio liste top 10 najgledanijih sadržaja

Kao deo promena koje bi trebalo da dovedu do veće transparentnosti Netflix je odlučio da postane otvoreniji kada su podaci o gledalačkim navikama u pitanju, te je u skladu sa tim objavio i prvu top 10 listu najgledanijih sadržaja na platformi.

Planira se da se liste objavljuju na nedeljnom nivou, i da se prati kako su prihvaćene, te da li utiču na popularnost određenih sadržaja. Praksa će se u početku sprovoditi samo na području Velike Britanije, te će gledaoci moći da vide šta je najpopularnije na Netflix-u kada je u pitanju najveće evropsko tržište. Ako eksperiment protekne po planu liste bi mogle da stignu i na druga tržišta, a podaci se neće prikazivati direktno u okviru servisa, već će se ažurirati svake nedelje na društvenim mrežama platforme. Prva lista je već dostupna, pa kada su u pitanju svi sadržaji izgleda ovako:

1. Our Planet

2. The Perfect Date

3. The Highwaymen

4. The Silence

5. Black Summer

6. After Life

7. The Spy Who Dumped Me

8. Riverdale

9. Chilling Adventures of Sabrina

10. You vs. Wild

Kada su u pitanju samo TV serije lista je, naravno, nešto drugačija:

1. Black Summer

2. After Life

3. Riverdale

4. Chilling Adventures of Sabrina

5. Star Trek: Discovery

6. Lunatics

7. Bodyguard

8. Santa Clarita Diet

9. Bonding

10. Brooklyn Nine-Nine

A tu je i spisak najpopularnijih filmova:

1. The Perfect Date

2. The Highwaymen

3. The Silence

4. The Spy Who Dumped Me

5. Someone Great

6. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

7. Baywatch

8. Guardians of the Galaxy Vol. 2

9. Sniper: Ultimate Kill

10. Sicario: Day of the Soldado

Izvor: BGR

