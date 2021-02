Netflix pokreće Dota 2 anime seriju u martu 2021.

Posle veoma uspešne ekranizacije grčke mitologije i naslova “Blood of Zeus” u manga stilu, Netflix se ne zaustavlja, već donosi nove naslove stilizovane kao popularne japanske crtane filmove. Pa će tako anime serija zasnovana na planetarno popularnoj onlajn battle arena igri Dota 2, moći da se gleda na strimingu već od 25. marta. Naziva Dota: Dragon’s Blood dolazi u 8 epizoda.

Serija nam govori o Dragon Knight-u – veoma izdržljivim junaku velike snage sa velikim mačem i štitom – po imenu Davion koji je “posvećen brisanju pošasti sa lica zemlje”. Na svojim putovanjima, Davion ukršta puteve sa drevnim eldvurmom (rasa zmajeva) i plemenitom princezom Miranom. Kao i kod epskih priča poput ove, Davion se uključuje u događaje daleko veće nego što je očekivao. Valve je objavio Dota 2 2013. godine kao nastavak Defense of the Ancients, moda MOBA za Blizzard-ov Warcraft III: Reign of Chaos.

Izvor: engadget

