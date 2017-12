Netflix upotrebljava podatke o korisnicima u marketinške svrhe

Netflix je od nedavno označen zbog ugrožavanja privatnosti korisnika, a pošto je objavio da je 53 njih gledalo jedan božićni film 18 dana zaredom. Ovaj servis za emitovanje sadržaja se u problematičnom tvitu obratio pomenutim gledaocima, te je zaposleni koji uređuje Twitter nalog napisao: „Ovom prilikom se obraćamo onima koji su gledali film Christmas Prince 18 dana zaredom: Ko vas je povredio?“

Sa više od 100.000 retvitova, objava je pokrenula niz pitanja, od kojih su najvažnija ona koja se tiču privatnosti korisnika. Odgovarajući na negativne reakcije, iz Netflix-a su rekli kako je privatnost njihovih korisnika na prvom mestu, te da se pomenuti podaci tiču ukupnih trendova, a ne informacija o određenim korisnicima čiji je identitet poznat zaposlenima u kompaniji.

Netflix svakako analizira trendove, te ukus gledalaca, a da bi bio u mogućnosti da na osnovu toga formira kvalitetniji program. Podatke su objavili i u godišnjem izveštaju, te je tom prilikom objavljen jedan, možda još zanimljiviji podatak, da je neimenovani korisnik film Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl gledao 365 dana zaredom.

Prošle godine je muzički servis Spotify na sličan način iskoristio podatke o korisnicima u marketinške svrhe, te je na bilbordima osvanula reklama u obliku pitanja – „Onome koji je na Dan zaljubljenih četiri sata bez prestanka slušao Forever Alone plejlistu: Da li si dobro“?

