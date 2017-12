Star Wars tehnologije koje su postale stvarnost

Prošlo je 40 godina od premijere prve (IV) epizode Ratovi zvezda, a uticaj ove filmske franšize na svet oko nas je jači nego ikad.

Sa premijerom Star Wars: The Last Jedi opet je svet zahvatila groznica iz daleke, daleke galaksije. I opet, kao i pre toliko godina, neki klinci će gledati film i izaći sa projekcije čvrsto rešeni da se vinu u svemir. Mnogo toga se promenilo od kada je George Lucas odlučio da kreira univerzum u kome se sukobljavaju dve strane Sile. Praktično ne postoji dečak u posledjih 40 godina koji nije odrastao uživajući uz ovu svemirsku operu. Rezultat toga su mnoge tehničke inovacije nastale inspirisane Star Wars filmovima ili jednostavno ubrzanim razvojem tehnologija.

1. Star Wars odbrambeni sistem

Administracija tadašnjeg američkog predsednika Ronalda Regana želela je da kreira je odbrambeni sistem pod nazivom Star Wars. Bilo je to vreme Hladnog rata, kada su se svi plašili komunističke pretnje. Iz nekog razloga delovalo je najrealnije da se napravi sistem sa laserskim zracima koji će, poput Zvezde smrti, obarati sovjetske projektile. Mnogo godina kasnije, fanovi Star Wars su podneli peticiju da se Obamina vlada napravi pravu Zvezdu smrti, ali je on to odbio. Možda će Trump biti razummniji?

2. Leteći motori

Čuvena scena jurnjave letećim motorima kroz šumu iz Epizode VI: Povratak džedaja bila je inspiracija za kreiranje pravog modela. Ono što je delovalo kao teška fantastika, sada je praktično ostvareno. Reč je o kompaniji Aerofex koja godinama usavršava svoj prototip vozila koje se kreće poput imperijalnih lebdećih zujalica. Njihov model Aero-X predstavlja san svakog Star Wars fana.

Nadamo se da će do epizode IX njihov prototip početi da se serijski proizvodi. Dok se to ne desi, svakako možete da računate na leteći taksi koji 2020. godine startuje u Los Anđelesu i Dubaiju. To će naravno desiti ako Uber do tada ne bankrotira pod pritiskom skandala iz kojih nikako da se izvuče.

3. (An)Droidi

Razvitak robota se izuzetno ubrzao poslednjih godina pa tako imamo već imamo prvog humanoidnog robota koji je dobio državljanstvo neke zemlje. Iako smo još uvek daleko od robota koji poput C3PO komuniciraju kao ljudi, droidi su definitivno među nama. Već sada imamo robote koji dočekuju ljude na aerodromima, muzejima i drugim javnim mestima. Na žalost, pojam dronovi asocira i korišćenje robota u ratne svrhe pa tako imamo bespilotne letelice.

Unapređenja su konstantna, pa je tako Elon Musk već izrazio zabrinutost da će se roboti brzo razviti i poželeti da eliminišu konkurenciju – ljude. Iako zvuči kao naučna fantastika, sama činjenica da se ulažu milijarde dolara u kreiranje veštačke inteligencije govori govori da Musk možda i nije toliko paranoičan. C3PO i R2D2 sada ne deluju kao daleka budućnost, iako je malo ko to mislio kada su se prvi put pojavili pre 40 godina.

4. Lasersko oružje

I dok u Star Wars gledamo često masovne svemirske bitke gde laseri zuje svuda (iako je svemir vakuum gde nema zvuka), moderne vojske nisu daleko od energetskih oružja. Naravno postoje razlike koje Silom prilika, tj. zakonima fizike, ne omogućavaju onako šareno letenje lasera, to ne znači da nije moguće napraviti oružje. Pretpostavlja se da će u narednim godinama doći do ekspanzije razvijanja ovih oružja. Za sada je sve pod velom tajne, što se i očekuje od ozbiljnih vojski.

5. Bioničke proteze

Svi znamo da Darth Vader i njegov sin Luke Skywalker dele isti invaliditet. Već sada postoje bioničke proteze koje se konstantno usavršavaju i mogu biti kontrolisane mislima. Ove proteze nisu nikakva naučna fantastika već rade po principu povezivanja veštačkog uda sa nervnim sistemom. Na ovaj način se ruke i noge, pa i sami prsti na njima mogu pomerati izuzetno precizno.

S obzirom da je reč tek o prototipima, verujemo da će se veoma brzo usavršiti tehnologija koja omogućava punu funkcionalnost bioničkih udova. Kreiranje ovih proteza po pristupačnim cenama omogućeno je razvojem 3D štampanja. Budućnost je praktično stigla i preti da prestigne tehnologiju iz Ratova zvezda.

6. Svemirski letovi

Još uvek smo daleko od svemirskih avantura Hana Soloa i njegovog Milenijumskog sokola, ali smo veoma blizu komercijalnih svemirskih letova. Ovaj razvoj predvodi privatni sektor, tj. Space X program. Iza njega stoji milijarder Elon Musk, poznat i po svojim Tesla električnim automobilima, kao i džinovskoj bateriji koju je napravio u Australiji.

Elon naravno nije jedini, uvek treba računati na NASA program, naročito sada kada im je Trump naredio da pošalju misiju na mesec. Sigurni smo da će u skorijoj budućnosti biti moguća interplanetarna putovanja, iako verovatno nikad nećemo dostići brzinu svetlosti.

7. Hoverkrafti

Čuvena vožnja lebdećim Luke Skywalkera po Tatuinu kolima više nije deo mašte. Hoverkrafti odavno postoje, ali su poslednjih godina dodatno usavršeni. Na njihov razvoj su u poslednje vreme uticali fanovi naučne fantastike koji su hteli da dokažu da su lebdeća kola moguća. Naravno, nauka se nekako najbrže razvija u vojsci, pa su tako hoverkrafti odavno u službenoj upotrebi.

Star Wars – džedaji, Sila i recept za uspeh

Dok ne stignu sve te tehnologije, uteha nam je da ipak možemo da uživamo u svemirskim prostranstvima kroz avanture novih heroja koji su tu da zamene veterane kao što su Luke Skywalker, princeza Leia Organa i Han Solo (čiji ćemo solo film gledati sledeće godine). Star Wars: Poslednji džedaji je već deo istorije, a da je tek počeo sa prikazivanjem – sve ispod dve milijarde dolara zarade će nas iznenaditi. Neka je Sila sa vama!

Podelite s prijateljima

Tweet