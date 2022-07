Nikon objavio da odustaje od daljeg razvoja DSLR fotoaparata, pa porekao vesti

Nikon će prestati da razvija nove kamere sa jednim sočivom (SLR) i fokusiraće se isključivo na modele bez ogledala. Ova vest je označila kraj jedne ere i u suštini potvrđuje ono što je većina posmatrača već očekivala, pošto japanska kompanija nije objavila novu digitalnu SLR (DSLR) kameru otkako je D6 izašao u junu 2020. Iako navodno neće dizajnirati bilo koji novi model, Nikon će nastaviti da proizvodi i distribuira postojeće DSLR fotoaparate kao što su D6 i D3500.

Da li će se Nikon odreći DSLR aparata?

Nikon je počeo sa prodajom svoje prve refleksne filmske kamere sa jednim sočivom, Nikon F, davne 1959. godine. Bio je to jedan od najnaprednijih fotoaparata svog vremena, zahvaljujući funkcijama poput velikog bajoneta, dugmeta za pregled dubine polja, titanijumskog fokusa -ravan zatvarač, modularni dizajn i još mnogo toga. Prvi pravi profesionalni digitalni SLR kompanije bio je D1 od 2,7 megapiksela, lansiran 1999. godine.

SLR kamere koriste ogledalo i prizmu da bi korisniku pružile direktan optički pogled kroz sočivo kamere, pri čemu se ogledalo pomera sa puta kada se slika napravi. Kamere bez ogledala, nasuprot tome, prenose svetlost direktno od sočiva do senzora i daju korisniku pregled preko elektronskog tražila ili zadnjeg ekrana. Kamere bez ogledala, kao što smo raspravljali u našem objašnjenju i video snimku u nastavku, omogućavaju kompaktnija tela, napredno prepoznavanje AI predmeta, poboljšane video karakteristike i još mnogo toga.

Osim ne tako popularne serije Nikon 1, kasno je stigao u posao sa fotoaparatima bez ogledala u poređenju sa Sonijem i ostalima lansiranjem svog sistema za montiranje Z i modela Z6 i Z7 2018. godine, a nakon toga sledi model APS-C Z50 naredne godine. Do nedavno, Nikonova vrhunska profesionalna linija sastojala se isključivo od DSLR modela kao što je D6. Međutim, to se promenilo kada je Nikon krajem prošle godine lansirao Z9 od 5.500 dolara bez mehaničkog zatvarača uz kombinaciju brzine, snage i video snimaka, što je donelo uglavnom pozitivne kritike.

Nikon je pre nekog vremena prestao da proizvodi kompaktne fotoaparate jer su taj posao u suštini progutali pametni telefoni. Takođe je nedavno ukinuo veliki broj full-frame i APS-C DSLR objektiva i kućišta fotoaparata tokom prošle godine.

Ukupna prodaja fotoaparata je dramatično opala za samo pet godina, pri čemu je kamere sa zamenljivim objektivima (bez ogledala i DSLR) pale sa 11,67 miliona prodatih jedinica u 2017. na 5,34 miliona do 2021. To je primoralo kompanije poput Nikona da koncentrišu svoje napore na najprofitabilnije modele. Nikonov odsek za razvoj fotoaparata sada zarađuje polovinu svog novca od modela bez ogledala, pri čemu SLR-ovi čine 30 procenata.

Sve ovo ne bi bilo čudno da Nikon odmah nakon ovih izveštaja nije objavio sledeće: “Postoji članak u medijima u vezi sa Nikonovim povlačenjem razvoja SLR-ova. Ovaj medijski članak je samo nagađanje i Nikon nije dao nikakvu najavu u vezi sa tim. Nikon nastavlja proizvodnju, prodaju i servis digitalnih SLR fotoaparata. Nikon ceni vašu stalnu podršku.” Ostaje da se vidi da li će Nikon zaista prestati da proizvodi legendarne DSLR aparate, ili je ovo ipak samo netačan izveštaj o njihovom radu.

Izvor: Engadget

