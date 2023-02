Nintendo dodaje igre sa GB i GB Advance u svojoj prodavnici na Switch-u

Nakon godina glasina, Nintendo konačno donosi Game Boy i Game Boy Advance naslove na svoju uslugu Switch Online. Kompanija je otkrila tokom svog najnovijeg Nintendo Direct-a da će igre sa svojih ranih ručnih uređaja biti dostupne na Switch-u.

Game Boy naslovi će biti dostupni u osnovnoj verziji Switch Online

Game Boy naslovi koji će se pojaviti su: Tetris, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, Gargoyle’s Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid II: Return of Samus, Wario Land 3 i Kirby’s Dream Land. Moći ćete da igrate igre Game Boy, Game Boy Pocket i Game Boy Color sa filterima ekrana. Takođe postoji podrška za lokalnu i online igru za dva igrača.

Što se tiče GBA naslova, možete igrati Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, WarioWare Inc: Mega Microgames, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Superstar Saga i The Legend of Zelda: The Minish Cap. Postoji podrška za četiri igrača za više igrača lokalno i online.

Game Boy naslovi će biti dostupni u osnovnoj verziji Switch Online. Moraćete da se platite više Switch Online + Expansion Pack da biste pristupili GBA paketima. Više naslova za obe platforme biće dodato kasnije, uključujući nekoliko Zelda naslova, Pokemon Trading Card Game, Metroid Fusion i Fire Emblem.

Izvor: Engadget

