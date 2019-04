Nintendo igre, Zelda i Mario prelaze u virtuelnu realnost

Nintento Labo VR kit počeo je kao mali cardboard eksperiment, ali je kompanija ubrzo uvidela njegov potencijal i rešila da ga iskoristi. Zahvaljujući tome, Nintendo će za ovu platformu pripremiti dve svoje poznate i veoma popularne igre za Switch – „Legend of Zelda: Breath of the Wild“ i „Super Mario Odyssey“.

Ove igre će dobiti i neke nove sadržaje, među kojima su i tri nove mini-igre unutar njih. Obe igre će dobiti update besplatno, a nove verzije biće dostupne korisnicima od 25. aprila. Moramo da kažemo da je ovo, u neku ruku, čudan izbor. Nintendo je do sada skupio dovoljno Labo iskustva, koja se uglavnom baziraju na brzim i zabavnim igrama. Ali sada Nintendo predlaže da se igra avantura za čiji završetak je potrebno više desetina sati igranja, što ukazuje da je sistem spreman da omogući igračima kvalitetno VR iskustvo duži vremenski period.

Za sada nema dokaza da će ove igre imati neku drugu perspektivu igranja (kao što je pogled iz prvog lica), što verovatno znači da će se karakteri i dalje voditi u trećem licu. S obzirom da će update biti besplatni, teško je verovati da će se Nintendo potruditi da napravi potpuno novi pogled u igrama. Takođe, ne verujemo ni da će korisnici Switch konzole požuriti da zbog ovog kupe Labo, tako da je najverovatniji scenario da će u novom iskustvu igranja pomenutih igara, bar u početku, uživati samo oni koji već imaju ove igre i Labo VR kit.

Izvor: TechCrunch

