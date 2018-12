Nintendo Switch je najprodavanija konzola u Americi

Nakon prilično razočaravajuće Wii U konzole (u prodajnom smislu), Nintendo je uspeo da sa novom konzolom, Nintendo Switch, preokrene rezultat u svoju koristi. Prema podacima NPD Group (kompanije koja se bavi istraživanjem tržišta), od trenutka lansiranja u martu 2017. godine, do kraja novembra 2018. godine, u SAD-u prodato je 8.7 miliona primeraka ove konzole.

To je više nego što su sve ostale aktuelne konzole uspele da prodaju i istom vremenskom periodu nakon predstavljanja. U apsolutnim vrednostima i dalje vode Xbox One i PS4 konzole, ali treba uzeti u obzir da su one predstavljene još 2013. godine.

I Nintendo je potvrdio dobre rezultate, jer je i u broju prodatih konzola i u finansijskom smislu, 2018. godina bila najbolja za kompaniju još od 2011. godine, kada je popularnost originalne Wii konzole počela da opada. Još jedan pokazatelj popularnosti Switch konzole je i podatak da je za samo 11 dana prodato tri miliona kopija igre Super Smash Bros. Ultimate i to samo na američkom tržištu. Slična situacija je i u Evropi, gde je novi Smash Bros. Naslov postao najbrže prodavana Nintedo igra svih vremena.

Kako stvari stoje, Super Smash Bros. Ultimate će izgleda vrlo brzo dostići vrh liste najprodavanijih Nintendo igara. Trenutno prvo mesto zauzima Mario Kart 8 (5 miliona prodatih primeraka), Super Mario Odyssey (4.7 miliona) i The legendo f Zelda: Breath of the Wild (4 miliona).

Izvor: Engadget

