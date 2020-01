Nintendo Switch prestigao SNES u ukupnom broju prodatih primeraka

Nintendo je u poslednjem kvartalu 2019. godine prodao 10.81 miliona Switch konzola, što ukupno čini 52.48 miliona prodatih jedinica. To je povećanje od 15 procenata u odnosu na isti period 12 meseci ranije (9.41 milion), a istovremeno je i najbolji kvartal od trenutka kada je konzola počela da se prodaje 2017. godine.

Kompanija je za poslednju finansijsku godinu (od aprila 2019. do marta 2020. godine) planirala prodaju 18 miliona konzola. U prva tri kvartala prodato je 17.74 miliona konzola, pa je očekivano da će do kraja finansijske godine biti prodato 19.5 miliona jedinica. Prodaja je skočila nakon predstavljanja Switch Lite konzole, jeftinije varijante namenjene samo za igranje u ruci.

Prodaji su pripomogle i nove igre kao što su Ring Fit Adventure, Luigi’s Mansion 3 i Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. Nintendo je posebno naglasio da je od novembra prodao 16.06 miliona Pokemon Sword and Shield igre. Ove igre su među najprodavanijim igrama za Nintendo Switch, odmah posle The Legendo f Zelda: The Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate i Mario Kart 8 Deluxe.

Sezona praznika koja je iza nas bila je veliki momentum u prodaji za Nintendo, a očekuje se da će nakon velikog broja novih naslova izdatih u tom periodu, prvi kvartal ove godine proći u mnogo mirnijem toku. U svakom slučaju, u najavi su i neke nove igre kao što su Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, kao i rimejkovi dve starije igre, Blue Rescue Team i Red Rescue Team, koje su originalno napravljene za Nintendo DS i Game Boy Advance.

