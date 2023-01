NLB Komercijalna banka: Bez podrške mlade kompanije ne mogu brzo da idu napred

Kompanija Smart Watering Solutions iz Srbije osvojila je drugo mesto na trećem konkursu NLB Grupe #OkvirPodrške, u oštroj konkurenciji od čak 300 malih biznisa iz čitavog regiona, koji su aplicirali svojim idejama za održivo poslovanje

Lazar Jovanović, osnivač ove mlade srpske kompanije, koja je svoje napore u oblasti održive budućnosti usmerila ka razvoju rešenja za pomoć poljoprivrednim proizvođačima da automatizuju sisteme za navodnjavanje koristeći senzore i mobilnu aplikaciju, na pitanje da li je očekivao takav uspeh i kako se osećao po dobijanju vredne nagrade, kaže:

„Kada smo se prijavljivali, nadali smo se jednoj od nagrada, ali da ćemo baš biti drugi u regionu, nismo očekivali. Baš zato osećamo ovo kao veliki podstrek da se trudimo još više i na neki način ovo je veliko priznanje za naš tim da radimo dobru stvar i nastavićemo da se trudimo i u budućnosti.”

Vaša firma prisutna je na dva tržišta u regionu koji je dom NLB Grupe, u BiH i Hrvatskoj. Kakvi su vaši planovi za širenje u ostatku regiona, ali i u Evropi?

Naše ambicije su globalne i prve sledeće zemlje biće iz našeg regiona, ali i iz Zapadne Evrope. Moram da kažem da ćemo u februaru biti učesnici najvećeg sajma voćarstva u Evropi, koji se održava u Berlinu, gde smo odabrani među 20 evropskih ag tech startapa koji će imati svoj štand i prezentovati svoju firmu široj publici i investitorima.

Dok ste bili student Fakulteta tehnoloških nauka, 2015. godine zajedno sa cimerom Zoranom Đukićem osmislili ste daljinski sistem za navodnavanje i prehranu. Šta je bio glavni pokretač?

To se sve desilo spontano. Dok sam bio student, oživeo sam porodično imanje gde sam zasadio lešnik i trebalo mi je tada rešenje koje će mi omogućiti da daljinski navodnjavam lešnik i pratim stanje na parceli i kad nisam tamo. Istražio sam tržište, video da takvih rešenja na našem tržištu nema i uočio šansu. Tadašnji prijatelj, a sada suosnivač u firmi, Zoran i ja seli smo i napravili prvi prototip koji smo posle tokom godina usavršavali i doveli do toga da danas Smart Watering bude aplikacija koja potpuno automatizuje proces navodnjavanja za proizvođače voća i smanjuje im troškove navodnjavanja za 30 odsto.

Osvojili ste 30.000 evra. Na koji način ćete iskoristiti sredstva dobijena od NLB Grupe?

Najveći deo sredstava opredeljen je za marketing i prodaju pošto planiramo da učestvujemo na sajmovima širom Evrope i Afrike u 2023. godini, a jedan deo sredstava ćemo uložiti u opremu i obrtna sredstva.

Osnovali ste kompaniju pre samo četiri godine, a do sada ste ostvarili ozbiljne rezultate. Da budemo jednostavni – kako? Ali i koliko će vam značiti dodatna mentorska podrška koju ste osvojili na #HelpFrame konkursu?

Hvala na lepim rečima, za nas su to još skromni rezultati, ali mi sanjamo velike snove. Mislim da je ključ u dobrom timu – rano smo shvatili da nema napretka i rasta bez tima koji radi predano na zajedničkom cilju, a to su srećni i zadovoljni poljoprivrednici koji imaju jednu brigu manje jer o navodnjavanju brine Smart Watering dok se oni bave drugim stvarima. Bitno je naglasiti i to što smo od starta dosta ulagali u marketing i edukaciju tržišta. Ljudi su prepoznali tu našu ideju da srpska poljoprivreda može više i drago nam je da je tako.

Što se podrške tiče, moram da naglasim da bez mentorske podrške mlade kompanije i mladi osnivači ne mogu brzo da idu napred. Ukoliko se sve uči na sopstvenim greškama, to košta i puno vremena i novca. Mi smo imali tu sreću da smo na vreme shvatili da puno ne znamo i uvek smo tražili pomoć spolja i kroz razne programe, te napravili veliku mrežu mentora koji nam pomažu u svim aspektima poslovanja.

