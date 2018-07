Noctua: Da procesor iskulira

Fudbalskim žargonom rečeno, AMD je svojim Ryzen procesorima, a posebno Threadripper modelima, uhvatio Intel “na pogrešnoj nozi”. Međutim, nije samo Intel ostao bez pravog odgovora – isto važi i za proizvođače kulera, koji su u morali da prerađuju postojeće sisteme montaže. Konačno stižu aduti kompanije Noctua: NH-U12S i NH-U14S, s sufiksom TR4-SP3. Noctua je predstavila NH-U14S i NH-U12S još 2013. godine, kao ultratiha i efikasna rešenja. Do današnjeg dana, ovi vazdušni kuleri važe kao referenca za uspeh. Šta god novo da se predstavi na tržištu u ovoj kategoriji, prvo ide na merenje snage s Noctua modelima iz serije U. Poslednjih pet godina, nije bilo potrebe da se mnogo šta menja, trebalo je samo da se izmeni sistem montaže i prilagodi baza ovih vertikalnih hladnjaka kako bi prekrili veliku površinu AMD Threadripper modela. Niko nije predvideo da će AMD krenuti Intel-ovim stopama i ponuditi paralelno dve platforme, od kojih će jedna biti HEDT klase. Bilo kako bilo, kuleri na testu dobro su poznati, sa izmenjenim sistemom montaže, koji i dalje spada pod SecuFirm2, i blago redizajnirane baze.

Noctua NH-U14S TR4-SP3

Kuler smo dobili u ogromnoj kutiji čiji je sadržaj raspoređen u odvojene kutije prema nameni. Oprema je bogata, pa se, pored hladnjaka i ventilatora, dobija NT-H1 termalna pasta u velikom špricu – imaćete dovoljno paste da barem deset puta montirate ovaj kuler. Što se procesa montaže tiče, NH-U14S TR4-SP3 odgovara samo Socket TR4 podnožju, što znači da je namenjen isključivo za Threadripper procesore. Kuler je masivan i impresivan, rebra su izrađena od aluminijuma, a heatpipe-ovi su bakarni, s niklovanim premazom. Završna obrada je perfektna, sve ivice su obrađene kvalitetno, a posebno treba pohvaliti bazu, čija je površina ispolirana toliko da je moguće ogledati se na njoj. Iako ne deluje isto kao i standardni NH-14S, treba naglasiti da je masa povećana na 865 grama. Više od 100 grama povećanja pripisuje se novoj bazi koja je veća zbog Threadripper procesora. Na to dodajte veliki ventilator i kilogram se dostigne bez mnogo truda. Ukoliko dodate i drugi ventilator, dobijate kuler povećih dimenzija i mase.

Upotrebljen je dobro poznati ventilator Noctua NF-A15 PWM, provereno rešenje koje austrijska kompanija već dugo ima u svojoj ponudi. Razlog za to je jednostavan – kuler ima fenomenalne performanse kako u pogledu trajnosti, tako i na polju performansi, kojima malo ko može da parira. Njegove glavne karakteristike jesu prečnik od 140 milimetara, kao i veoma napredan dizajn. Rezultat je ekstremno tih rad, bez obzira na to da li je računar u stanju mirovanja ili pod opterećenjem. Maksimalna brzina mu je 1500 rpm ali ga, uz isporučeni adapter, možete limitirati na 1200 rpm. Za većinu procesora i manja brzina biće sasvim dovoljna. S obzirom na to da je ventilator apsolutno tih u svakom scenariju, postavlja se pitanje koliko korisnika će uopšte moći da primeti razliku.

Pošto je kuler veoma tanak (svega 52 mm), neće smetati prilikom montaže visokih memorijskih modula. Poprilično je širok, pa prvi PCI-Express slot na ploči neće moći da se iskoristi. Na svu sreću, obično je reč o PCI-Express x1 slotu, ali svakako treba premeriti ploču pre kupovine. Sistem montaže i dalje nosi naziv SecuFirm2 i besprekoran je. Kod Threadripper verzije posebno je pohvalno to što nema potrebe za backplate-om, odnosno, metalnom pločicom koja se obično montira sa zadnje strane matične ploče. Ovde se kuler samo “ušrafi” na postojeće nosače i zabava može da počne. Možemo samo da žalimo što svi proizvođači nemaju ovako dobar sistem montaže kulera. Sve je vrlo jednostavno kako za razumevanje, tako i za montažu. Na kraju, tu je i mogućnost dodavanja drugog ventilatora, a Noctua nije zaboravila da isporuči i gumice koje uklanjaju vibraciju. Dodajte tome šest godina garancije pa dobijate savršenstvo, a jedino visoka cena može da omete uspeh ovog modela.

Noctua NH-U12S TR4-SP3

Ako je cena problem možete posegnuti za manjim modelom koji je desetak procenata jeftiniji, a deli sve osnovne karakteristike sa svojim starijim bratom. Ponovo stiže odlično pakovanje, sa opremom za montažu. Tu je i NT-H1 termalna pasta, sjajni sistem montaže, adapter za smanjeni broj obrtaja ventilatora i sve ostalo što smo pomenuli kod NH-U14S.

Razlike se ogledaju u dimenzijama kulera i manjem ventilatoru, pa iako je dizajn veoma sličan, NH-U12S teži “svega” 695 grama. Posledica ove “dijete” su manje dimenzije u svakom aspektu, mada nema velike razlike u izgledu. Jedan heatpipe manje je sve što biste primetili, pored manjih dimenzija. Iako smo očekivali primetne razlike u pogledu performansi, nije bilo tako. Odranije je dobro poznato da razlika između ova dva modela nije velika u uobičajenim okolnostima, pa čak ni pri overkloku “standardnih” procesora. Kod Threadripper-a je razlika nešto veća, odnosno, proporcionalno većim energetskim zahtevima samog procesora, ali se NH-U12S i ovde dobro drži i predstavlja odličan izbor za manje zahtevne korisnike.

Poslovično dobri

Tokom testiranja došli smo do dva jasna zaključka. Pre svega, da se dva osvežena modela odlično nose sa ogromnim procesorom čiji je bazni TDP čitavih 180 W, pre nego što se uopšte krene u overklok i povećanje napona. Ipak, koliko god bili sjajni, postoje granice vazdušnog hlađenja u ovoj situaciji, jer je reč o kulerima koji su pre svega prilagođeni korišćenju pri fabričkim podešavanjima. U ovom scenariju i U12S i U14S daju najbolje od sebe, jer omogućavaju nečujan rad i veoma niske temperature. Pri overkloku do izražaja dolazi U14S koji se sjajno nosi s masivnim procesorom i njegovih 16 jezgara, odnosno 32 thread-a.

Oba nova Noctua modela su sjajni proizvodi, čija će cena biti jedina prepreka da ih neko smesti u svoj PC. Ukoliko bismo mogli da biramo, odlučili bismo se za NH-U14S zbog termalnih performansi koje ne zaostaju ni za poznatim vodenim hlađenjima. Pored toga, potpuno je nečujan. Uostalom, ovde govorimo o skupom procesoru koji treba da se ohladi, pa stoga verujemo da će budući vlasnici Threadripper-a moći da izdvoje desetak evra više kako bi osigurali tih rad i niske temperature, čak i pri eventualnom overkloku.

www.noctua.at

(Objavljeno u PC#256)

