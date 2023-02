Nothing Phone 2 biće lansiran u SAD-u tokom 2023. godine

Predstojeći Nothing Phone 2 biće lansiran u SAD-u kasnije ove godine. Izvršni direktor i suosnivač opisao je vodeći model iz 2023. kao premium verziju Nothing Phone 1.

Nothing Phone 2 nagoveštava bolji dizajn od prethodnika

Carl Pei sugeriše da pad prodaje pametnih telefona ukazuje na to da je američko tržište zrelo za inovacije. Međutim, iako stagnacija može da igra ulogu, najveći razlozi za skok su verovatno problemi u lancu snabdevanja, inflacija i nepredvidiva ekonomija. Pei kaže da je birokratija bila glavni razlog zašto ništa nije lansiralo Phone 1 u SAD-u. Američki operateri zahtevaju od proizvođača Android-a da se pridržavaju različitih adaptacija i unapred instaliranih aplikacija, što zahteva značajna sredstva.

Iako Pei ne odaje mnogo tajni o Phone 2, on nagoveštava bolji dizajn od njegovog prethodnika. Razvija se pametni telefon koji je više premium od Nothing Phone 1, a softver će biti velika fokusna oblast. Međutim, on naglašava da je Phone 1 takođe bio vodeći telefon. Mobilni čipsetovi su se zaista poboljšali u poslednjih sedam do devet godina. Phone 1 je bio vodeći u smislu količine pažnje koju je kompanija uložila u proizvod.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet