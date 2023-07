Nothing Phone 2: Prvi video za novi model

Od kraja 2022. godine se priča o novom Nothing Phone modelu, a nedavno se pojavio video u kojem po prvi put može da se vidi kako izgleda i koje nove funkcije donosi.

Prvi telefon kompanije Nothing – Phone 1 – se najavljivao mesecima, a o izgledu uređaja se spekulisalo i pre toga. Izašao je u julu 2022, a bio je dostupan u Evropi i Aziji, dok su korisnici u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama ostali praznih ruku.

Kompanija Nothing se pre priče o smartfonu probila kao proizvođač zanimljivih slušalica, a svima je bilo interesantno to što se radilo o najavi za telefon iz kompanije koja nikada do tada nije napravila nešto slično. Mnogi su zbog toga sumnjali da će uređaj biti zaista kvalitetan, iako su Nothing Ear (1) bežične slušalice ušle među najbolje u 2021. godini.

Nothing Phone 1 su opisivali kao dašak svežeg vazduha na učmaloj Android sceni. Zanimljiv dizajn, pristojne specifikacije, nekoliko jedinstvenih funkcija i fer cena su ispunili očekivanja, kada je solidna alternativa nekim skupljim modelima u pitanju. Zato su se brzo čule vesti o novom modelu, a iz kompanije su još tada obećali da će Phone 2 doći do svih delova sveta.

Jutjuber Marques Brownlee je nedavno objavio video u kojem može da se vidi novi Nothing telefon. Najavljeno je da stiže 11. jula, a s njim i više svetla – jedna od novih funkcija omogućava da se izabere „glavna aplikacija“, što znači da će telefon svetleti kad dobije notifikacije za nju. Ako na primer izaberete WhatsApp zadnja strana uređaja će zasvetleti sa svakom porukom, dok će obaveštenja za druge aplikacije ostati bez svetla.

Tu su i ostale novine – providni USB-C kabl, podrška za Android ažuriranja u trajanju od tri godine i bezbednosna ažuriranja u trajanju od četiri godine, Snapdragon 8 Plus Gen 1, te druge.

