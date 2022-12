Nothing u pregovorima za novi telefon u SAD-u

Nakon tržišta u Evropi, Bliskom istoku i Aziji, kompanija za pametne telefone Nothing mogla bi lansirati budući model u SAD-u. Nothing Phone 1 nije dostupan u SAD-u jer kompanija nije bila spremna da se nosi sa složenošću tržišta.

Lansiranje Nothing proizvoda u SAD-u donosi značajan profit

Takođe, Nothing ne prodaje ni svoje bežične slušalice Ear Stick u SAD-u, što čini trećinu prodaje tog proizvoda. Međutim, to je definitivno tržište na kome već postoji veliko interesovanje za Nothing proizvode. Različiti opsezi američkih operatera i drugi problemi čine lansiranje novog uređaja komplikovanim. Razlog je taj što je potrebna velika dodatna tehnička podrška, kako biste podržali sve operatere i njihova jedinstvena prilagođavanja koja treba da se naprave na Android-u.

Telefon Nothing 1 ima jedinstvenu, svetleću providnu poleđinu i dizajniran je da se takmiči u srednjem opsegu sa uređajima kao što je Apple iPhone SE. Kompanija je saopštila da je prodala 500.000 telefona od lansiranja u julu, zajedno sa 600.000 svojih bežičnih slušalica. Očekuje se da će 2022. godine ostvariti prihod od 250 miliona dolara, što je više od deset puta više nego prethodne godine.

Izvor: Engadget

