Nova dimenzija mobilne fotografije: vivo X80 Pro stigao u Srbiju

Ljubitelje fotografija i kreatore na društvenim mrežama očekuje uživanje sa novim vivo X80 Pro flagship pametnim telefonom koji stiže u radnje u Srbiji 15. jula. Novi model u vivo X seriji može se pohvaliti sistemom kamere koji su zajednički razvili vivo i ZEISS, uključujući posebno dizajnirane funkcije za bioskopske video zapise i prirodne boje.

Dodavanjem novih mogućnosti za fotografisanje na pametnom telefonu, vivo X80 kombinuje vodeći hardver sa inteligentnim softverom. Izuzetan sistem sa četiri kamere sastoji se od “ultra-sensing” kamere od 50 MP sa GNV senzorom i optičkom stabilizacijom slike (OIS), širokougaone kamere od 48 MP, kamere za portret od 12 MP i periskop kamere od 8 MP. Inovativne karakteristike uključuju rotirajući gimbal koji stabilizuje portretnu kameru kako bi se obezbedile oštrije slike i odlična stabilnost video snimanja. Isti nivo inovativnosti pokazuje glavna kamera X80 Pro koja donosi „ultra sensing“ GNV senzor u kombinaciji sa visokokvalitetnim staklenim sočivom koje obezbeđuje stabilne performanse i minimalno izobličenje. Zahvaljujući ZEISS T* premazu na sočivu, propusnost svetlosti je povećana dok je reflektivnost koja ometa pažnju smanjena da bi se izbegli problemi kao što su odblesak i „ghosting“ što za rezultat ima oštrije, jasnije slike.

X80 Pro nudi korisnicima mnoštvo dodatnih funkcija za optimizaciju iskustva u mobilnoj fotografiji: AI video poboljšanje automatski otkriva pravi režim za uslove osvetljenja, omogućavajući izbor između HDR videa i snimanja noćnog režima, u zavisnosti od osvetljenja. Funkcija „Camera Panning“ unapređuje dinamičke sposobnosti X80 Pro uređaja i pomaže smanjenju zamućenja pokreta, dok „ZEISS Cinematic Video Bokeh” stvara ovalni bokeh u standardnom filmskom odnosu 2,39:1 pružajući efekat bioskopskog objektiva širokog ekrana koji može snimiti video zapise visokog kvaliteta. Pored živopisne standardne reprodukcije boja, vivo X80 Pro takođe uključuje “ZEISS Natural Color” za neutralniji način snimanja boja, kao što se vidi na profesionalnim kamerama. Ovim se automatski optimizuje i precizna ekspozicija i balans bele, omogućavajući da se na slici najbolje prikaže ono što ljudsko oko može da vidi.

Da bi se omogućila računarski intenzivna obrada slike a da to ne utiče na brzinu, X80 Pro pokreće Snapdragon 8 Gen 1 i ekskluzivan vivo V1+ čip. Ovaj vivo čip za obradu slike pruža značajne prednosti sa svojim integrisanim AI sistemom za vizuelnu optimizaciju kao i poboljšanja brzine i energetske efikasnosti. X80 Pro nije samo brz, već je i jednako izdržljiv: njegova baterija od 4700 mAh podržava FlashCharge do 80W, kao i FlashCharge do 50W bežično. To znači da baterija X80 Pro uređaja može da se potpuno napuni za samo 36 minuta. 3D ultrasonični senzor za otisak prsta, koji omogućava pristup pametnom telefonu brže i bezbednije, takođe je bez premca, zahvaljujući opciji pristupa odabranim aplikacijama skeniranjem dva prsta korisnika, kao i brz pristup za dve omiljene aplikacije, u posebnim “kućicama” za skeniranje otiska prsta. Međutim, X80 Pro impresionira svojim elegantnim, vrhunskim dizajnom, robusnom konstrukcijom i IP-68 sertifikatom.

vivo X80 Pro biće dostupan u Cosmic Black boji od 15. jula kod ovlašćenih vivo partnera Yettel, mts, A1, Tehnomanija, Gigatron. Preporučena maloprodajna cena za vivo X80 Pro je 139.999,00 RSD.

Za više informacija, pogledajte detalje o proizvodu X80 Pro na internet stranici, https://www.vivo.com/rs/products/x80pro, ili potražite ponude kod ovlašćenih vivo partnera Yettel, mts, A1, Tehnomanija, Gigatron.

