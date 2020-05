Nova Facebook aplikacija: Grupni glasovni pozivi

Poslednja u nizu eksperimentalnih aplikacija kompanije Facebook korisnicima donosi mogućnost grupnih razgovora, a u pitanju je proizvod koji je poneo ime CatchUp.

U pitanju je momenat koji olakšava planiranje razgovora sa porodicom i prijateljima, pa korisnik može da postavi status koji ostalima daje do znanja da je spreman za razgovor. Pozivu nakon toga može da se priključi do osam sagovornika, a tu su i grupe u okviru kojih razgovor može da krene nakon samo jednog klika. Kao što je to slučaj i sa nekim drugim Facebook aplikacijama, zainteresovanima neće biti neophodan nalog na društvenoj mreži da bi mogli da koriste CatchUp, budući da aplikacija funkcioniše samo na osnovu telefonskog imenika. U podešavanima može da se odredi koji korisnici mogu da se priključe nekom razgovoru, tako da je proces bezbedan od nepoželjnih sagovornika.

Facebook je na CatchUp aplikaciji počeo da radi još pre pandemije, ali se za izolacijom potreba za aplikacijama za komunikaciju samo povećala, tako da je razvoj značajno ubrzan. Ističe se da je aplikacija najpogodnija za one koji ne uživaju u tome da se konstantno izlažu video pozivima, pa se očekuje ozbiljan broj korisnika kojima za komunikaciju nije neophodan vizuelni momenat, i koji uživaju u staromodnim telefonskim razgovorima.

