Nova ransomware familija: Slučaj belog zeca

🔒 #Ransomware Hunt: "White Rabbit" with extension ".scrypt", drops note for each encrypted file with "<filename>.scrypt.txt" with victim-specific information: https://t.co/ZjVay8A3Ch

"Follow the White Rabbit…" 🐰🤔 pic.twitter.com/lhzHi5t1KK

— Michael Gillespie (@demonslay335) December 14, 2021