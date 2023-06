Nova Samsung Galaxy A serija za fantastična iskustva

Pametni telefoni postali su nezamenjivi deo modernog života. Kompanija Samsung se trudi da različitim modelima zadovolji sve korisnike, pa čak i one zahtevnije. Svetliji ekran, naprednija kamera, duže trajanje baterije – samo su neke od karakteristika nove Galaxy A serije koja nudi vrhunsku mobilnu tehnologiju.

Neverovatne kamere za dnevne i noćne fotografije

Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G su najnovija dva mobilna telefona iz Samsung Galaxy A serije. Budite kreativni i pravite savršene dnevne i noćne fotografije koje ćete kasnije srediti unapređenim kreativnim alatima za uređivanje. Novi modeli omogući će korisnicima da prave stabilne i čiste video snimke, da vide jasno čak i pri jakom osvetljenju i više se bave onim što vole uz bateriju koja traje duže od dva dana.

Uživajte u savršenim slikama visokog kvaliteta čak i u uslovima jakog osvetljenja zahvaljujući vodećim Samsung Galaxy Nightography i VI funkcijama. Bilo da želite da napravite savršen selfi ili se povežete preko superkvalitetnih video poziva, Galaxy A54 5G nudi neverovatne detalje zahvaljujući prednjoj kameri od 32MP.

Prvi put na najnovijim uređajima Galaxy A serije, sada možete lakše ukloniti neželjene senke i odsjaje zahvaljujući unapređenim alatima za uređivanje. Fotografišite i sredite fotografiju da izgleda savršeno!

Bezbednost na prvom mestu

Oba uređaja se odlikuju imerzivnim Super AMOLED ekranima, od 6,4 inča na modelu Galaxy A54 5G i 6,6 inča na modelu Galaxy A34 5G. Oba ekrana su unapređena za savršenu vidljivost napolju, čak i na jakoj sunčevoj svetlosti. Uz unapređen Vision Booster i stopu osvežavanja od 120 Hz, ovi ekrani su verni pratioci korisnika pri promeni uslova osvetljenja.

Bezbednost je, uz kvalitet, uvek na prvom mestu. Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G garantuju čak četiri generacije OS ažuriranja i pet godina ažuriranja bezbednosnih funkcija. Ove funkcije omogućavaju korisnicima da pristupe najnovijim softverima i bezbednosti radi maksimalnog veka korišćenja pametnog telefona.

Gledajte Youtube bez prekida

Iskoristite do dva meseca besplatnog YT Premiuma na svom Samsung Galaxy uređaju koji ispunjava uslove i gledajte omiljene video snimke bez oglasa i bez Wi-Fi mreže. Aktivirajte Samsung A54 i Galaxy A34 do 02.03.2024. Nakon isteka probnog perioda (od 1 do 2 meseca besplatne upotrebe) naplaćuje se mesečni iznos pretplate, koji je podložan promenama u skladu sa uslovima pružaoca usluge.

Podelite s prijateljima

Tweet