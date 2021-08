Nove Mac Pro grafičke karte obećavaju velika poboljšanja u performansama.

Apple je ažurirao Mac Pro novim vrhunskim GPU opcijama koje obećavaju veliki napredak za aplikacije sa intenzivnom grafikom. AMD-ove Radeon Pro W6800X, W6800X Duo i W6900X kartice pokazuju 50% bolje performanse po vatu u odnosu na svoje Vega II prethodnike.

Za 2022. najavljen 40-jezgarni Apple Silicon model

Apple navodi da korisnici mogu očekivati do 84% bolje performanse u aplikaciji za renderovanje Octane X. Najveće razlike u pločama su podešavanja koja zadovoljavaju profesionalno tržište. Sve one uključuju četiri porta Thunderbolt 3 i HDMI 2 konektor, a podržavaju i Infinity Fabric Link koji omogućava do četiri GPU-a. Oba pojedinačna GPU-a uključuju 32GB GDDR6 memorije, dok W6800X Duo ima 64 GB.

Ovi GPU-i zamenjuju Vega II i Vega II Duo kartice u liniji, a cene su im odgovarajuće. Mac Pro je inače ostao netaknut sa novim ažuriranjem. Postoje glasine da će Apple Mac-u sa procesorom zasnovanim na Intel-u dati poslednju priliku i to bi se dogodilo tek 2022. Ipak, verovatnoća za takav potez je izuzetno mala jer se te godine najavljuje 40-jezgarni Apple Silicon model.

