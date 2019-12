Novi Apple Mac Pro bi mogao da košta i do 52 hiljade dolara

Apple-ov Mac Pro najnovije generacije će uskoro biti u prodaji. “Najbolje od Apple-a”, ima specifikacije od kojih pada vilica do poda, a oni koji žele da ga kupe u pretprodaji mogu to već da urade. To je prvi update ovog modela računara posle 6 godina i izgleda drastično drugačije od svog prethodnika. Apple je odbacio prethodni izgled koji je ličio na ovalni valjak ili kantu za đubre kako su ga neki zvali, i vratio se tradicionalnijem kojeg sada upoređuju sa rendeom za sir.

Kompjuter je krcat Intel-ovim procesorima sa 28 jezgara i 1,5 terabajt memorije. Samo kućište sa tim hardverom košta 6 hiljada dolara. Međutim, mušterije mogu da kupe i 32 inčni 6K LCD displej, naziva Pro Display XDR za dodatnih 4,999 dolara. A tu je i stalak za monitor od nepunih 1000 dolara, mada monitor možete koristiti i bez toga.

Sa svim high-end opcijama koje postoje, ovaj računar vas može koštati i preko 52 hiljade dolara. Na primer, samo još dodatnih 1,5 TB memorije vas košta 25 hiljada dolara. Apple je prvo prikazao ovu mašinu na svojoj konferenciji u junu, a sada se sprema da krene sa prodajom ove mašine koja je u potpunosti napravljena u SAD.