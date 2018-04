U Beogradu, na uglu Ulice kneza Miloša i Kralja Milana, u prodajnom objektu Idea London, proradio je novi bankomat za kriptovalute. Na njemu, zasad, može da se trguje bitcoin-om i litecoin-om. Uplatom novca građani mogu da kupe, ili nalogom za prodaju da unovče svoj kripto-novac. Bankomat je postavila firma ECD, koja posluje kao servis za razmenu kriptovaluta. Njihove procene su da je u ovom momentu u Srbiji najmanje 10.000 vlasnika virtuelnog novca.

„Bankomat omogućava ljudima da uđu u svet kriptovaluta”, objašnjava Marko Matanović, menadžer zadužen za razvoj u ECD grupi. Potrebno je da zainteresovani građani imaju neku vrstu aplikacije koja nudi virtuelni novčanik. Ko još nije u svetu virtuelnog novca, mora najpre da se registruje.

„Potrebna je fizička verifikacija, zbog bezbednosne regulative. Neophodno je izvršiti prijavu i popuniti određene podatke. Važno je da se može kupiti i prodati i delić valute. Ja sam upravo ubacio hiljadu dinara i za taj novac kupio deo. Ko proda, na bankomatu će podići novac. Zasad je ovo bankomat za dve kriptovalute, a nadamo se da ćemo vremenom uvrstiti i treću”, objašnjava Matanović. S obzirom na to da je ovo potpuno novi vid transkacije, uz bankomat će svakog dana dežurati stručni tim, i to od 10 do 14 časova. Njihov zadatak je da savetuju građane i rešavaju im nedoumice.

