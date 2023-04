Novi Starship uskoro kreće u kosmos

Bilo je planirano da se Starship lansira još u martu, ali su planovi malo pomereni. Letelica mnoge već asocira na put na Mars, a uskoro bi trebalo da krene ka svojoj prvoj destinaciji.

Elon Musk je još 2019. godine detaljnije progovorio o planovima za “pohod” na Mars, i to ne samo o putovanju do Crvene planete, već i o akcijama koje bi dovele do prvih održivih naselja. Tako bi u okviru ovih dugoročnih planova ljudi postali interplanetarna vrsta, i to ne za sto ili dvesta godina, već, kako već neko vreme tvrdi Musk, mnogo ranije.

Lansiranje jedne Starship letelice košta oko dva miliona dolara, a za teraformiranje Marsa biće potrebno daleko više od jednog Starship broda. Musk kaže da će za uspešnost projekta biti neophodno bar hiljadu letelica, koje će poslužiti za prevoz tereta, građevinskog materijala i posade, a za čitav proces će, kako se procenjuje, biti potrebno bar 20 godina.

Da bi se uopšte razmišljalo o naseljima na Marsu neophodno je da bar jedna letelica sa posadom stigne do ove planete. Jedna uskoro poleće, doduše ne ka ovoj planeti, ali se ipak radi o velikom koraku. Lansiranje je zakazano za 20. april, a zainteresovani će sve moći da prate uživo:

Starship će u kosmosu provesti malo vremena, nakon čega bi trebalo da sleti u Tihi okean nedaleko od Havaja. Očekuje se da ceo put potraje oko 90 minuta, što uopšte nije kratko.

