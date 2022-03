Noviteti na Shoppster.com oduševiće sve ljubitelje premijer lige

Prva i najveća online i TV prodavnica u regionu shoppster.com svakodnevno sprema mnogo noviteta za svoje korisnike, a poslednja u nizu ekskluziva obradovala je sve ljubitelje fudbala, naročito engleske Premijer lige.

Brojni obožavaoci najvažnije sporedne stvari na svetu na shoppster.com mogu naći širok asortiman zvanične sportske opreme fudbalskog kluba Sautempton. Garderoba izuzetnog kvaliteta – dresovi, dukserice, šalovi i sportske jakne – dostupna je u svim aktuelnim varijacijama, te kupci mogu da odaberu „domaći“ crveno-beli ili plavo-žuti gostujući dres, kao i crnu varijantu, tirkizni golmanski dres ili beli dres za FA Kup.

„Shoppster pokazuje još jednom da je pozitivno iskustvo online kupovine u svakom smislu najvažniji stub našeg poslovanja. U eCommerce poslovanju izuzetno je važno pažljivo osluškivati i pratiti aktuelnosti na tržištu, a u ovom slučaju bilo nam je zadovoljstvo da uvažimo sugestije i ispratimo interesovanja brojnih ljubitelja fudbala koji poklanjaju sve veću pažnju „svecima“ sa Sent Merisa. Verujemo da će ih ono što smo im pripremili zaista oduševiti,“ izjavila je direktorka Shoppster-a Ljiljana Ahmetović.

Podsetimo, Premijer liga i Sautempton su u fokusu domaće javnosti od kada je većinski vlasnik kluba postao srpski biznismen Dragan Šolak, a oduševljenje publike činjenicom da je jedan Srbin vlasnik premijerligaša iskazuje se svakodnevno na društvenim mrežama.

Pozitivna atmosfera primetna je i u samom klubu, kao i među engleskim navijačima, jer „sveci“ igraju sve kvalitetnije utakmice, beleže sve više pobeda, i ravnopravno staju „na crtu“ čak i Mančester Junajtedu. Domaći navijači, koji su sve brojniji i Sautempton uveliko nazivaju „srpskim premijerligašem“, sada imaju priliku da lako, brzo i iz udobnosti svoga doma kupe originalne dresove svog omiljenog ostrvskog kluba.

Fudbalski klub Sautempton ima dugu i bogatu tradiciju. Osnovan je davne 1885. godine i jedan je od klubova osnivača Premijer lige, koji danas uživa veliku podršku navijača širom sveta.

Shoppster.com je inovativna platforma u potpunosti okrenuta kupcu, njegovim navikama i potrebama, razvijena tako da odgovori na različite zahteve i očekivanja online kupovine. Ova platforma kreirana je na temelju superiorne tehnologije i najsavremenije IT logistike i kao najveći regionalni pružalac usluga online prodaje, svima je dostupno mesto sa posebnim pogodnostima, kako za ljubitelje šopinga, tako i za vlasnike biznisa.

Glavni cilj ove platforme je uspostavljanje raznolikog prodajnog tržišta, koje bi kupcima omogućilo veliki izbor i najrazličitiju ponudu, a partnerima svu potrebnu podršku u realizaciji prodaje. Zato se slobodno može reći da je Shoppster.com budućnost online šopinga. I to za sve! Od ljudi koji uživaju da sa bilo kog mesta, u moru mogućnosti, pronađu baš ono što im je potrebno, do vrednih proizvođača koji za svoj proizvod žele samo najbolje. Shoppster za njih krči put do kupaca, bez dodatnih ulaganja.

Shoppster.com deo je United Grupe, koja pored Srbije, godinama uspešno posluje i na tržištima Slovenije, Hrvatske, Grčke, Bugarske, Bosne i Hercegovine.

