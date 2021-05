Novo istraživanje pokazuje koliko se važnih linkova gubi s vremenom

Četvrtina deep linkova u člancima The New York Times-a sada je propala, što dovodi do potpuno nepristupačnih stranica.

Gube se važni konteksti i dokazi

Tim istraživača sa Pravnog fakulteta Harvard, koji je radio sa Timesovim digitalnim timom, otkrio je da je ovaj problem uticao na više od polovine članaka koji sadrže linkove u NYT-ovom katalogu od 1996. godine, ilustrujući problem propadanja linkova i koliko je teško da kontekst preživi na mreži. Studija je razmatrala preko 550 000 članaka koji su sadržali preko 2,2 miliona linkova do spoljnih web lokacija. Otkriveno je da je 72 posto tih linkova bilo „duboko“ ili da je ukazivalo na određenu stranicu, a ne na opštu web stranicu.

Kako je vreme prolazilo, verovatnije je da su linkovi neupotrebljivi: 6 posto linkova u člancima iz 2018. godine bilo je nepristupačno, dok je to bilo ogromnih 72 posto linkova iz 1998. godine. Tim je delimično izabrao The New York Times jer je list poznat po arhivskoj praksi, ali ne sugeriše da je Times toliko neobičan u svojim problemima propadanja linkova. Kako vreme prolazi, web lokacije koje su putem linkova nekada pružale dragoceni uvid, važan kontekst ili dokaz za sporne zahteve, će se kupovati i prodavati ili jednostavno prestati da postoje, ostavljajući link da vodi do prazne stranice.

Link-podzemlje

BuzzFeed News je 2019. izvestio o podzemnoj industriji gde kupci mogu da plate trgovcima da pronađu mrtve linkove u velikim autletima poput Timesa ili BBC-a i kupe domen za sebe. Tada mogu sa linkom da urade šta god žele, na primer da ga koriste za reklamiranje proizvoda. Propadanje linkova ne utiče samo na novinarstvo. Zamislite da je video Ricka Astley-a „Never Gonna Give You Up“ izbrisan i ponovo učitan! Bilo bi bezbroj Redditovih tredova i i tweetova koji budućim čitaocima više ne bi imali smisla.

Postoje ozbiljni napori u pokušaju očuvanja linkova. Na primer, Wikipedia traži da saradnici koji pišu citate daju link do arhive stranice na sajtovima poput Wayback Machine-a ako smatraju da će se članak verovatno promeniti. Tu je i projekat Perma.cc, koji pokušava da reši problem propadanja linkova u pravnim citatima i akademskim časopisima pružajući arhiviranu verziju stranice, zajedno sa linkom do izvornog teksta. Međutim, malo je verovatno da bi slični projekti mogli da reše problem za ceo Internet, uključujući društvene mreže, ili čak samo za novinare. Dok ne nađemo rešenje, članci će i dalje gubiti sve više i više konteksta kako vreme bude odmicalo.

