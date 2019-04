Novo Windows 10 ažuriranje vraća kontrolu korisnicima

Microsoft planira da sa testiranjem majskog Windows 10 ažuriranja počne već tokom sledeće nedelje, da bi do korisnika stiglo krajem maja. Novi update se opisuje kao „sledeća velika Windows 10 verzija,“ a trenutno nosi kodno ime “19H1.“ Kada su nove opcije u pitanju, radi se prilično „lakom“ ažuriranju, te veće promene uključuju vizuelne transformacije kroz nove light teme, Kaomoji podršku, sandbox opciju, te odvajanje Cortana-e i Windows search-a.

Pored toga, majsko ažuriranje bi trebalo da korisnicima da omogući da preuzmu kontrolu nad budućim ažuriranjima. Microsoft je do sada svaki update distribuirao na korisničke uređaje čim bi ovaj bio spreman, te se vodilo računa da najnoviji update stigne do svakog korisnika. To bi uskoro trebalo da se promeni, budući da bi korisnici sa majskim ažuriranjem trebalo da dobiju mogućnost da biraju kada žele da instaliraju novi update. Tako će korisnici biti u mogućnosti da ostaju na starijim verzijama operativnog sistema, a da svakog meseca dobijaju sigurnosna ažuriranja.

Pored toga, Windows 10 planira da Home i Pro korisnicima omogući i pauziranje ažuriranja do 35 dana, kao i inteligentno prepoznavanje, zahvaljujući kojem se nove verzije neće počinjati sa instaliranjem sve dok je računar aktivan. Pretpostavlja se da nove promene stižu zbog toga što je ažuriranje već neko vreme bolna tačka za sve Windows 10 korisnike, sa čime je Microsoft očigledno upoznat, te želi da pruži više mogućnosti i proces učini što bezbolnijim.

Izvor: The Verge

