Now You See It: Sve što niste znali o filmu

Filmofile filmovi obično zanimaju više nego obične gledaoce, pa mnogi imaju svoje teorije o omiljenim scenama. Iz toga su nastale brojne stranice, a YouTube kanal Now You See It jedno je od takvih mesta.

Rediteljske intervencije, simboli, skrivena poređenja, boje, te mnogi drugi postupci, spadaju među detalje koji često promaknu onima koji film prate samo površinski. To znači da je mnogo scena koje u sebi kriju više od onoga što na prvi pogled privlači pažnju, pa tako na primer mleko u filmovima ima ulogu o kojoj mnogi ne razmišljaju.

Now You See It nudi objašnjenja, razlaže scene, te priča o teorijama koje možete da usvojite ili pak ne. Video eseji su sažeti i jasno objašnjavaju temu sa kojom se uhvate u koštac, a zanimljivi su i onima koje inače ne privlače tajne sedme umetnosti.

