NVIDIA dodaje M1 podršku za GeForce Now

Aplikacija GeForce Now za macOS bi trebalo da radi lakše i bolje za mnoge Mac korisnike nakon dodavanja izvorne podrške za Apple-ove M1 čipove. NVIDIA je prvobitno predstavila podršku za M1 prošle godine, iako preko Rosette, procesa prevođenja koji omogućava aplikacijama zasnovanim na x86–64 arhitekturi da rade na Apple-ovim čipovima M1.

Aplikacije će sada trošiti manje energije i imaće kraće vreme pokretanja

NVIDIA kaže da će aplikacija sada trošiti manje energije, imati kraće vreme pokretanja i nuditi svestrano poboljšano iskustvo na MacBook računarima, iMac i Mac Mini računarima zasnovanim na M1. Pored toga, najnovija verzija aplikacije za igre u oblaku uključuje preuređeni preklop koji prikazuje brzinu prikazivanja na strani servera.

Najavljena je i podrška GeForce Now za još jednu seriju igara (što je nešto što NVIDIA obično radi svakog četvrtka). Jedan od ovonedeljnih dodataka je Amazonov hit RPG Lost Ark. S obzirom da igra nema matičnu podršku za macOS, Mac korisnici koji su zainteresovani da je provere sada imaju način da to učine. Ostali novi naslovi koje korisnici GeForce Now-a mogu da strimuju uključuju Dune: Spice Wars, Sol Cresta i Vampire: The Masquerade – Bloodhunt.

