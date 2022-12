Nvidia RTX 4080 GPU dostiže ogroman overklok od 3,6 GHz – ali da li je nekoga briga?

Nvidijin RTX 4080 je sada u fokusu stručnjaka za overklok, sa ozbiljno velikim brzinama takta koje postiže GPU (nakon što smo videli ogromne overklokove koje je RTX 4090 već postigao).

To je ozbiljno impresivan overklok, ali malo je verovatno da će taj podvig promeniti percepciju oko GPU-a

Tom’s Hardvare primetio je da je Galax OC tim koristio sopstvenu RTX 4080 SG 1-Click OC grafičku karticu (SG znači ‘Serious Gamer’) i uspeo je da je podigne do 3,615 GHz za novi rekord kao najbrži 4080 koji smo videli. To je preko 1 GHz više od fabrički podrazumevanog pojačanja za SG, što je inače 2,565 GHz, sa režimom 1-click overkloka. Kao što Galax primećuje, overclock na 3,615 GHz je zapravo 40% brži od overkloka sa jednim klikom, i to je impresivno dostignuće. Nažalost, nema drugih informacija o overkloku, iako možemo sa sigurnošću pretpostaviti da je koristio hlađenje tečnim azotom (ili neku drugu egzotičnu metodu), jer se ove vrste brzina ne mogu postići korišćenjem nijednog konvencionalnog hlađenja.

RTX 4080 je lansiran da oduševi kako recenzente tako i gejmere, zbog njegove nestabilne ukupne vrednosti – Nvidia je svakako pogurala cenu koliko je mogla sa ovim GPU-om. Realnost je da sa cenom RTX 4080, u nekim slučajevima prilagođene ploče nezavisnih proizvođača koštaju skoro koliko i RTX 4090 – što je znatno brža grafička kartica (i smešna situacija, svakako). S obzirom na to, možda nećete želeti da čujete o tome da RTX 4080 postiže rekordne brzine, ili vam je uopšte stalo do toga, a mi shvatamo odakle dolazite. Ali i dalje je interesantno videti koliko daleko ovi Lovelace GPU-ovi mogu da budu gurnuti prilikom overklokovanja.

RTX 4090 je ranije dostigao brzinu povećanja od 3,825 GHz, ali zapamtite da je ovo bilo ‘HOF’ (Hall Of Fame) izdanje Galax 4090, ploče koja je posebno dizajnirana da radi dobro sa overklokom (skupo ograničeno izdanje za stručne overklokere, u osnovi). RTX 4080 kartica koja se ovde koristi je obična Galax ploča namenjena potrošačima, tako da je videti da dostiže samo 200MHz manje od ozbiljno prilagođene HOF verzije 4090 je zapravo veoma impresivno. Ako bi Galax napravio HOF verziju RTX 4080, onda bi očigledno mogao da ide mnogo brže, ali da li će se to dogoditi, ko zna? Dok je Galax proizvodio HOF varijante RTX 3080 i 2080 (Super), imajući u vidu situaciju sa 4080 i njegovu trenutnu popularnost – ili nedostatak iste – ne predviđamo da će ona doći u bliskoj budućnost.

Izvor: Techradar

