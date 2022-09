Nvidia RTX 3070 Ti grafička kartica bi uskoro mogla dobiti veliku nadogradnju

Nvidia bi mogla da priprema novu verziju GeForce RTX 3070 Ti uz najnoviji leak u vezi sa grafičkim karticama Team Green-a.

Primećena je nova varijanta sa duplim VRAM-om

Ovu je emitovao istaknuti leaker @harukaze5719 na Twitteru, koji je uočio novu RTX 3070 Ti varijantu koju je Gigabyte naveo kod EEC (Evroazijska ekonomska komisija). Među gomilom spiskova za neke druge kartice – uglavnom postojeće modele, postoji jedna za „GV-N307T GAMING OC ST-16GD“, što u prevodu znači Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC grafička kartica sa 16 GB VRAM-a. Kao što možda znate, verzija RTX 3070 Ti koja trenutno postoji ograničena je na 8 GB video RAM-a – istu količinu kao i RTX 3070 – tako da ovo moguće osvežavanje na grafičkoj kartici udvostručuje to, što je velika nadogradnja memorije.

Zanimljivo je da smo videli da je Gigabyte ranije prijavio RTX 3070 Ti 16GB verziju EEC-u, još na početku godine. Ta prethodna prijava EEZ-a naglašava zašto bi uvek trebalo da budemo skeptični u pogledu ovakvih najava. Samo zato što se model grafičke kartice pojavi u EEC – nešto što se obično dešava kada je proizvod blizu izdavanja – ne znači da će se nužno naći na policama. To ne znači da se to neće desiti ovog puta, naravno, a veliko „međutim“ ovde je to što smo nedavno čuli glasine o osvežavanju RTX 3070 Ti koji koristi GA102, a ne GA104 koji trenutno pokreće RTX 3070 Ti. A kada se ovakve glasine podržavaju, one dobijaju malo veći kredibilitet – iako smo i dalje veoma oprezni u vezi sa ovim. Takođe je vredno napomenuti da prethodne glasine sugerišu da bi novi obrt na RTX 3070 Ti mogao biti ograničen na jedan region, možda (možda Kina).

Ta poslednja glasina je takođe pokrenula ideju da Nvidia sprema ne samo RTX 3070 Ti varijantu, već i RTX 3060 sa 8 GB VRAM-a (umesto 12 GB). Sada, EEC dokumentacija od Gigabyte-a ne pokazuje ovo navodno osvežavanje – na listi je nova 3060 kartica, ali i dalje sa 12 GB. Dakle, bilo je reči i o RTX 3060 Ti sa bržom GDDR6Ks memorijom – 8 GB u ovom slučaju, što je standardno opterećenje sa trenutnom grafičkom karticom – a ovde je naveden novi model RTX 3060 Ti. Na kraju krajeva, ne možemo biti sigurni ni u šta od ovoga, ali ono što možemo reći je da glasine sve više upućuju na to da će Nvidia barem objaviti jednu ili dve sveže verzije svojih postojećih Ampere grafičkih kartica (verovatno već sledećeg meseca).

Čini se da je ovo deo sveukupne bliske buduće strategije uvođenja GPU-a za Team Green, pošto je kompanija rekla da namerava da ponude trenutne generacije slojeva sa novom generacijom. A sa vrhunskim RTX 4000 grafičkim karticama koje dolaze na prvom mestu, verovatno RTX 4090 i 4080, logično je da će RTX 3070 i 3060 biti slojevita osvežavanja koja će pomeriti stvari dok se ne pojave njihovi naslednici Lovelace-a, možda tek 2023. godine. RTX 4060 se sigurno ne očekuje do sledeće godine, i što više čujemo, sve više mislimo da bi to mogao biti slučaj sa RTX 4070, a Nvidia navodno razmišlja o izbacivanju dve sasvim različite verzije RTX 4080, jednu od kojih bi u teoriji moglo biti umesto 4070. Doduše, to bi bio čudan potez, ali nećemo dugo čekati da saznamo da li je to istina – Nvidijino veliko otkriće za Lovelace GPU sledeće generacije je za nekoliko dana.

Izvor: Techradar

