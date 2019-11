Obeležen Dan informatičara Srbije

U Beogradu u Privrednoj komori Srbije održan je 18 novembra 2019. skup “Dan informatičara Srbije”. Ovaj dan se obeležava kao sećanje na 18. novembar 1960. kada je promovisan računar CER 10, prvi domaći digitalni računar proizveden u Institutu Mihajlo Pupin. Naša zemlja je tada bila jedna od šest u svetu gde su postojala znanja, interes države i potrebe da se proizvede digitalni računar. Projektovanje i proizvodnja digitalnog računara je tada predstavljalo vrhunski naučni i tehnološki poduhvat.

Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije je otvorio skup i pozdravio goste i učesnike skupa. Prof. dr Irini Reljin pomoćnica ministra za telekomunikacije je pozdravila učesnike skupa u ime Ministarstva za trgovinu, turizam i telekominukacije i naglasila da je izuzetno značajan doprinos Društva za informatiku u promociji najnovijih IKT i pravovremenom, objektivnom i stručnom praćenju stanja i predlaganju mera za razvoj informacionog društva u Srbiji.

Milovan Matijević, direktor kompanije „Mineko kompjuters“ je održao prezentaciju „Trendovi na IT tržištu Srbije“. U predstavljljanju rezultata svojih istraživanja IT tržišta on je istakao:

U 2018. godini bilo je ukupno 2.349 IT kompanija, one su imale 28.543 zaposlenih i ostvarile poslovni prihod od 2,5 milijarde evra. Vodećih prvih 100 IT kompanija obuhvatali su 51% zaposlenih i 61% ukupnih poslovnih prihoda. U 2011. godini bilo je 1.704 IT kompanije, sa 14.876 zaposlenih i 1,3 milijarde evra poslovnog prihoda. Evidentan je rast broja IT kompanija, broja zaposlenih i ukupnih prihoda.

Po profitabilnosti IT sektor spada u četiri vodeće deltnosti sa stalnim rastom prihoda iznad proseka privrede.

IT tržište je 2018. godine iznosilo 558 miliona evra a 2019 će verovatno iznositi 582 miliona evra, sa očekivanim rastom od 9,2%.

Ulaganja u IT po glavi stanovnika su i dalje veoma mala i iznose samo 75 evra. U EU ulaganja u IT iznose 850 evra po glavi stanovnika i planira se da će za 2025. godine iznositi 1000 evra. Da li će Srbija moći da ostvari planiranih 175 evra ulaganja u IT po glavi stanovnika u 2025 godini?

IT sektor nudi priliku za brzi oporavak i razvoj koji ne treba propustiti. To najviše zavisi od države koja treba da obezbedi stimulativan ambijent.

Glavni generator vitalnosti IT sektora u Srbiji je izvoz kompjuterskih usluga i on će 2019 iznositi 1, 3 milijarde evra. Da bi se dostigao izvoz softvera od 2 milijarde evra Srbiji nedostaje oko 20.000 programera.

Izneti podaci su veoma zainteresovali prisutne, ali bi oni trebali nadležne organe da podstaknu na potrebne aktivnosti kako bi se iskoristile šanse i otvorile nove perspektive razvoja i informatizacije u Srbiji.

Nikola Marković, predsednik DIS je govorio o zalaganju DIS za razvoj digitalne Srbije. On je izneo stavove i predloge DIS u odnosu na aktuelno stanje informatizacije u Srbiji. On je istakao da se DIS zalaže za ažurno i objektivno komentarisanje stanja i blagovremeno preduzimanje potrebnih mera. Poslednjih godina dosta je unapređeno stanje informatizacije i to pre svega kroz privatne inicijative i aktivnosti Vlade. Doneto je nekoliko propisa, unapređena je nastava iz informatike, povećane su kvote za studiranje informatike, uvedeni su brojni novi servisi eUprave i dr.

Međutim, DIS kroz svoje aktivnosi ukazuje: zakoni se malo i spori primenjuju, tri godine se čekaju izmene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama, treba za 100% povećati kvote za studiranje informatike, DESI indikatori pokazuju nezavidnu situaciju Srbije u pogledu stepena informatizacije, Srbiji preti pad u „digitalni jaz“, treba organizovati i stimulisati proces masovne digitalizacije poslovanja, obezbediti da nezadovoljni IT paušalci ne odu u inostranstvo, potrebno je stimulisati primenu koncepta industrije 4.0. predlaže se intenziviranje primene IT standardaa, podsticati preduzetnički duh kod mladih, unapređivati naučni rad u oblasti IT, razvijati primene ćirilice na internetu itd. O iznetim zapažanjima DIS će uputiti informaciju Vladi i nadležnim organima.

Prof dr Dragana Bećejski Vujaklija predsednik Žirija za dodelu plaketa DIS proglasila je rezultate i uručila plakete DIS za 2019. godinu. Na konkurs je stiglo 14 prijava, a Plakete DIS su dobili:

PLAKETA DIS-a za inovativan start up poduhvat je dodeljena:

• BLINK.ING d.o.o. – Blinking

• KROJAČEVA ŠKOLA d.o.o. – eLearning platforma Krojačeve škole (LMS)

• COMTRADE GROUP, COMTRADE DISTRIBUTION d.o.o. – Tesla Think Clearly platforma

• Dr Miloš Milić – “Standardi kavliteta u funkciji poboljšanja softverskih sistema”

• Ministarstvu pravde Republike Srbije – za četiri predložena projekta:

– Aplikacija eZio

– Tok predmeta za javne izvršitelje

– Sistem za nadzor nad radom javnih izvršitelja

– Baza podataka primenjenih oportuniteta na PIS-u

Žiri čestita dobitnicima PLAKETA i zahvaljuje svim kandidatima koji su bili prijavljeni za PLAKETE Društva za informatiku Srbije u 2019. godini.

