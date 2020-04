Oboren rekord: Fortnite koncertu Travis Scott-a prisustvovalo više od 12 miliona ljudi

Prvi virtuelni performans Travis Scott-a nije bio samo spektakularan, već je oborio i rekord. Prve koncertne večeri, otkrio je developer Epic Games-a, koja se održala unutar Fortnite-a, učestvovalo je 12,3 miliona igrača.

Developer kaže da je ovo „rekord svih vremena“ za battle royale igru. Prethodni rekorder bio je prošlogodišnji koncert Marshmello-a, koji je imao 10,7 miliona virtuelnih posetilaca. Iako je to veliki broj, mnogo više ljudi je koncert videlo i van igre, zahvaljujući strimerima koji ga emituju na platformama poput Twitch i YouTube.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott’s Astronomical, an all-time record!

Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc

— Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020