Od studentske ideje do uspešnog biznisa

Sve je počelo od ideje grupe studenata koji su u Engleskoj napravili portal za akademce. Te 2001. godine većina fakulteta u Srbiji nije imala Internet prezentacije, a svega 5% stanovništva je koristilo Internet. Formirali smo Infostud i rešili da uđemo u Internet poslovanje“, u intervjuu za PC Press ispričao je Branimir Gajić, jedan od osnivača Infostud‑a. S njim smo razgovarali u Subotici, gde se nalazi sedište ove kompanije.

Iako je nekima brend Infostud sinonim za sajt za zapošljavanje, kompanija je mnogo više od toga. Specijalizovali su se i postali eksperti za tzv. vertikalne sajtove za oglašavanje u nišama kao što su automobilizam, osiguranje, nekretnine, obrazovanje i već pomenuto zapošljavanje.

Vas troje je pokrenulo Infostud? Ili vas je bilo više?

Bilo nas je više. Nisam mogao da pokrenem sajt sam, već se skupilo nas nekoliko prijatelja. U međuvremenu su neki odustali jer uspeh nije bio izvestan. Potrajalo je oko pet godina dok smo došli do pozitivne nule. Na tom putu ostalo je nas troje suvlasnika: Branislava Gajić, Stefan Salom i ja, vlasnici i osnivači.

S kakvim izazovima ste se u početku susreli?

Bilo je mnogo uspona i padova. U Internet poslovanju postoji ideja da je uspeh pravolinijska crta nagore, a zapravo nije tako. Budući da smo krenuli od nule, na svakom nivou rasta i razvoja prevazilazili smo neke prepreke. Naš stav je da je sve rešivo, a na početku osnovni problem bio je nedostatak dobre Internet infrastrukture. Snalazili smo se. S obzirom na to da nam je centrala u Subotici, ADSL smo dobili tek 2007. godine, a do tada je Infostud radio na dial‑up modemima i koristeći bežični Internet koji je srećom postojao.

Da li je firma efikasnija kad ima dva ili tri partnera u poslu?

Partnerstva umeju da budu teška, ali za nas je to olakšavajuća okolnost, jer Stefan je završio teorijsku fiziku, Branislava žurnalistiku, a ja ekonomiju. Ta činjenica, uz drugačija životna iskustva i različite karaktere, predstavlja našu veliku snagu. Na taj način prevazišli smo mnoge probleme u koje čiste IT firme upadaju. Radeći kao bankar pet godina, što mi je jedno vreme bio paralelan posao sa Infostud‑om, video sam mnoga partnerska preduzeća, i ovde i u svetu, koja su propala, a najčešći razlog bio je nemogućnost dogovora i zajedničkog prihvatanja rešenja. Kod nas, na sreću, to nije bio slučaj. Naravno da smo imali različite vizije i stavove, ali smo na kraju uvek uspevali da ih usaglasimo.

Zajednički ste doneli i odluku o četvrtom partneru, Daily Mail grupi?

Da, ta strateška odluka bila je zajednička. Daily Mail je 2008. godine postao vlasnik 25 odsto Infostud grupe. Nakon svetske ekonomske krize, Daily Mail je u paketu prodao sve u centralnoj i istočnoj Evropi. Tako se pojavio naš novi partner, Alma Media International, medijska korporacija iz Finske, s kojima imamo fantastičnu saradnju, jer je njima tržište CI Evrope još i bliže, i strateški bitnije.

Koji je, najzad, ključ uspeha Infostud‑a?

Prvenstveno, odlučnost i vera u uspeh nas troje. Drugo je naša sposobnost da menjamo pravce i da u zavisnosti od razvoja na terenu, donosimo odluke i da se korigujemo. Tu je generalno važno praćenje trendova u različitim oblastima, od tehnologije i marketinga, preko prodaje, do organizacije poslovanja i preduzetništva. Treći ključ je ulaganje u ljude, ali ne u deklarativnom smislu, jer je danas to moderno reći, već u realnosti. Činimo sve da ljudi budu zadovoljni svojim radnim okruženjem i kolegama, ali i da mogu da napreduju, obučavaju se i imaju određene beneficije.

Šta je politika „T ljudi“ koja se forsira u Infostud‑u?

To je princip po kom mi zapošljavamo. Stubac slova T znači da svaki zaposleni treba da ima svoju ekspertizu iz oblasti za koju ga angažujemo. Može da ima jednu, eventualno dve ili tri jake kompetencije koje su ključne za njegov posao. Kapa slova T simbolizuje širinu stručnih i životnih znanja koja se ne tiču samo posla. To su često pogledi na život i neke karakterne osobine. Kada su stubac i kapa slova T izgrađeni i u dobroj srazmeri, to je za nas dobar kandidat, kolega…

Da li to podrazumeva individualni pristup svakom zaposlenom?

Imamo prilično uređen i organizovan sistem obuke zaposlenih za koji je zadužen naš HR sektor. Neke obuke su zajedničke za sve, ali imamo i individualne planove. Cilj je da ustanovimo koja su interesovanja pojedinca i kako njegove sposobnosti da dođu do izražaja i budu od koristi i njemu i kompaniji. U Infostud‑u proslavljamo čak i neuspehe jer želimo zaposlene da podstaknemo na rizičnije korake i hrabrije planove, s jedne strane, a s druge, da shvate da neuspeh nije problem jer iz njega učimo šta nismo dobro uradili. Neuspeh je najbolja škola, samo treba biti dovoljno jak da se ustane i nastavi dalje.

U kojoj razvojnoj fazi se danas nalazi Infostud grupa?

Lideri smo na tržištu oglašavanja automobila i zapošljavanja. Prošle godine ušli smo na tržište oglašavanja nekretnina s portalom 4zida.rs. Tu smo trenutno treći na tržištu i razvoj ide uzlaznom putanjom. Sasvim nov je ulazak u oblast osiguranja kroz osiguranik.com gde polako ovu delatnost prebacujemo na Internet, kao što je odavno prebačena u svetu. Imamo i Poslonaut, aplikaciju kojoj je u fokusu zapošljavanje niže kvalifikovanih radnika. Prisutni smo i sa helloworld.rs sajtom za zapošljavanje u oblasti IT‑ja. Gradimo ekosistem biznisa koji su, ako ih pogledate pažljivije, svi važni u određenom dobu jedne osobe.

Promenili ste organizacionu kulturu, a koristite i zanimljiv način planiranja ciljeva. O čemu je zapravo reč?

U nekoliko proteklih godina prošli smo veliku decentralizaciju. Svaki biznis sada ima svoj IT tim, marketing, prodajni i PR tim, i samostalno definišu pravac i strategije rada i razvoja. Gradimo srednji menadžment koji je sposoban da vodi firmu. To je naša velika snaga, jer ne pokušavamo da nas troje budemo najpametniji u svemu.

U radu koristimo sistem ciljeva i ključnih rezultata, koji je u Internet svetu posebno promovisao Google pod skraćenicom OKR. Sa zaposlenima smo uveli taj sistem ciljeva i oni se od najvišeg nivoa spuštaju do pojedinca, što omogućava da sve bude prilično decentralizovano i da postoji velika transparentnost u radu svih timova.

Iz bankarskog iskustva znam da je kod velikog broja privatnih firmi u Srbiji snažno prisutna centralizacija. A to pre ili kasnije postane ograničenje za rast. Lek su obrazovanje i deljenje znanja, a mislim da je to ono što polako počinje da se dešava u Srbiji.

Koji su dalji ciljevi razvoja Infostud‑a?

Iz današnje perspektive, cilj je zaokruživanje naše pozicije na tržištu vertikalnih oglasnika kako kroz unapređenje naših sajtova, tako i razvojem novih. Zatim, testiranje uspeha u e‑commerce niši, što radimo s našim sajtom Internet prodaja guma. Na srednjoročnom nivou, voleli bismo da razvijemo neki proizvod ili uslugu kojim bismo mogli da izađemo u inostranstvo kako bismo imali određenu geografsku diversifikaciju.

Vraćanje društvu, u smislu podrške razvoju tehnološke zajednice u Subotici i Srbiji generalno, podrazumeva gradnju startup ekosistema, s idejom da mladim ljudima pružimo dodatnu šansu da uče od nas i da eventualno kroz fondovski sistem dobiju nešto sredstava za početak rada. Želimo da promovišemo pokretanje firme i preduzetništva u Srbiji da bi ljudi ostajali ovde. Cilj nam je i da Infostud grupa ostane bliska mladim ljudima s novim idejama i da na taj način budemo mladi i dinamični.

Kako do većeg broja IT stručnjaka

Infostud grupa svojim aktivnostima pomaže da se reši problem nedostatka IT stručnjaka u Srbiji. Jedan od načina jeste i program IT prekvalifikacija, gde smo savetodavno učestvovali u osmišljavanju istoimenog državnog programa. Takođe, članstvom u organizaciji „Inicijativa digitalna Srbija“, u saradnji s drugim tehnološkim kompanijama, u stalnoj smo komunikaciji s Ministarstvom prosvete i pomažemo organizaciju Petlja, koja radi na uvođenju programiranja u osnovne škole. Razvili smo sajt AltTab koji je malo obrnuo proces zapošljavanja iskusnijih programera, pa sada oni mogu da postave uslove poslodavcima ‑‑ Stefan Salom

Kako do dobrih rezultata zaposlenih

Pošto smo nastali kao projekat male grupe prijatelja, bilo nam je bitno da ga proširimo dobrim ljudima koji su spremni da uče. Kako smo rasli, postajali smo bolji i u procenama stručnosti naših novih kolega. Sve češće birali smo ljude koji nam nisu slični, nego imaju neku komparativnu prednost. Osim što imaju stručne kvalitete, to često znači da su i zanimljivi, pa tako imamo pravnika koji je postao programer, budućeg lekara koji je postao sistem administrator, alpinistu, ljude koji uče japanski, bivše muzičare… Insistiramo na tome da novi ljudi u Infostud‑u moraju da uče kako da se nose s problemima i da nesuglasice rešavaju konstruktivno. Osim što imamo vodič za menadžment na ovu temu, za zaposlene Infostud grupe napravili smo i grafikon koji objašnjava koje je očekivano ponašanje u raznim situacijama u firmi – od toga da moraju sami da se angažuju i probaju da reše stvari, umesto da očekuju da nadređeni ili HR to reši umesto njih, do toga da je neophodno biti uporan i ne odustajati ako nema instant rezultata, što je čest slučaj. Mislim da ljudi koji savladaju ovu veštinu Infostud‑a dobijaju životnu vrednost koju mogu da iskoriste za boljitak i u privatnom životu, ali i u drugoj firmi ukoliko nam se putevi nekada raziđu. ‑‑ Branislava Gajić Stanojević

