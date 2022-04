Održan četvrti BIZIT seminar o nasleđivanju u porodičnim kompanijama

U Hotelu M u Beogradu juče je održan četvrti BIZIT seminar o prenosu upravljanja u privatnim kompanijama „Urediti. Naslediti. Unaprediti.“ koji PC Press organizuje sa Adizes institutom. Nakon pozdravnih reči Vesne Čarknajev, direktorke PC Press-a, prvo predavanje je održao Lazar Milošević, Cube Team. Lazar je u predavanju koje je nosilo naziv „Šta se dešava u i oko porodičnih kompanija“ predstavio statističke podatke vezane za porodične kompanije.

„Broj zaposlenih u privredi nije opao već je porastao, međutim veliki broj malih porodičnih firmi je ugašen, što je verovatno posledica Covid-a.“ Lazar je izneo i činjenicu da se trend nije promenio kada je u pitanju nasleđivanja u porodičnim kompanijama te da ih uglavnom nasleđuju sinovi. „Došlo je do pada broja kompanija u kojima su osnivači 55+, prihodi su porasli u skladu sa porastom cele privrede, oko 2.000 kompanija je ostalo bez osnivača 55+ što je šokantno i za nas, nismo sigurni koji je razlog”, zaključio je Lazar.

Boris Vukić, direktora Adizes instituta se nadovezao na Lazarevo izlaganje i rekao „Važno je raditi na pripremi i naslednika i kompanije i osnivača i porodice. Analize 71 izveštaja sa dijagnoza (procesu baziranom na konceptu 4 pripreme kojem prisustvuju članovi porodice tj. porodične kompanije) koje sam uradio u Srbiji, BIH i Hrvatskoj potvrđuje ozbiljnost ove teme i potrebu za pravovremenim radom i pripremom svih zainteresovanih strana. Naime, kao što se vidi sa slike samo 7 % porodičnih kompanija je na postavljenja pitanja o očekivanjima „naslednika“ od porodičnog preduzeća, privilegijama, stavovima prema radu i obavezama, radnoj etici, usaglašenosti oko vizija razvoja, sadašnjim i budućim pozicijama pronašlo i definisalo odgovore i rešenje”.

“Raduje što u preko 50% slučajeva je reč bilo o problemima koji su uobičajeni za stadijum u procesu tranzicije i ne narušavaju uzajamno poštovanje i poverenje, ali zabrinjava da u skoro 40% postoje izražena neslaganja među pripadnicima prvog naslednog reda“, zaključio je Boris.

Nakon njega, nastupio je dr Zvezdan Horvat, direktor ASEE sa predavanjem pod nazivom „Organizaciona transformacija porodičnih kompanija – svetska iskustva“. Zvezdan je izneo stav da ljudi treba da budu motivisani, ali ne zato što im stoji u opisu radnog mesta nego treba da shvataju da određene zadatke treba da urade. “Postoje tri elementa posvećenosti: znam šta treba, da li mogu to da uradim i da li ću biti nagrađen. Šta god da je od ova tri elementa najniže takva će biti i posvećenost. Sva tri moraju da se podižu zajedno”, rekao je Zvezdan i dodao “Firma koja stari njoj treba uraditi fleksibilnost. Organizacije prirodno kreću u svoju organizacionu strukturu, a onaj ko vodi kompaniju treba da razmišlja o dugoročnim funkcijama, na primer ne treba mu marketing direktor jer tu funkciju ispunjava sam.“

„Blokada u odlučivanju u porodičnim kompanijama“ bio je naziv predavanja Milovana Zvijera, advokata i partnera u Four Legal. Milovan je objasnio da kada se vlasništvo u kompaniji deli, u slučaju 50%-50%, sve odluke moraju da se donose jednoglasno i najčešće u tim situacijama dolazi do problema. “Kompanijski zakoni u Srbiji ne spominju ništa kada je blokada u odlučivanju u pitanju. Smatram da treba da budemo srećni što naš zakon nekada ne preteruje sa strogim odredbama i što daje određenu slobodu po nekim pitanjima. Mislim da to može da da učinkovitije rezultate. Kada imate spor među partnerima, jedan tuži drugog, to se beleži kroz APR i to je crvena zastavica za sve koji žele da sarađuju sa tom firmom, to se pre ili kasnije sve sazna i može da ima ogromne posledice. Zbog blokade u odlučivanju može da dođe do likvidacije kompanije a može da ode i u stečaj. Smatram da je komunikacija jako važna iz nje proističu pitanja koja su važna pa iz toga izveštaji i dokumenta“, zaključio je Milovan.

Ivan Damnjanović iz kompanije Telekom Srbija, održao je prezentaciju u kojoj se bavio veoma aktuelnom temom eFiskalizacije i prisutnima objasnio i približio šta podrazumeva, koga se tiče i uopšte proces kroz koji je potrebno proći, te je predočio i ponude koje partner seminara Telekom Srbija ima za vlasnike malih porodičnih kompanija i članove njihovih porodica. „Gledamo da olakšamo našim korisnicima poslovanje i da kroz ICT rešenja unaprede svoj biznis. Po nekim procenama 50 do 80 hiljada kompanija ulazi u sistem nove eFiskalizacije. Sam postupak prijave je vrlo jednostavan u roku od 2-3 dana dobijate obaveštenja da je elemet spreman i možete ga preuzeti u kancelarijama Poreske uprave“, izjavio je Ivan.

Nakon zasebnih predstavljanja panelista i njihovih izlaganja i predstavljanja kompanija otpočeo je prvi panel BIZIT seminara pod nazivom „Od potencijalnih naslednika do generalnih direktora“ koji je doneo živu i zanimljivu diskusiju o generacijskoj tranziciji u koju su uključeni naslednici kompanija. Učenici panela su bili Aleksandar Stefanović, Elsat Čačak; Ivan Stojilković, Urban Tehnics, Valjevo; Ivan Raičević, Planinka, Kuršumlija, a moderator panela je bio Boris Vukić. „Pare nisu jedino merilo motivacije, to je možda na nekom trećem, četvrtom mestu. Odnos i integritet rukovodioca je najvažnija stvar“ rekao je Ivan Stojilković. „U procesu odabira menadžera, kako iz porodice tako i prilikom angažovanja profesionalnih menadžera, važno je da se razume kultura organizacije“, rekao je Ivan Raičević. Aleksandar se složio sa Ivanom da novac nije najvažniji već osećaj pripadnosti firmi u kojoj rade, i izjavio da sebe ne vidi za deset godina kao generalnog direktora to jest da mu to nije primarni krajnji cilj te da nije sa tom idejom došao očevu firmu. Učesnici panela su se složili da je jako važno da članovi porodice sednu i sastave Porodični forum, ili barem da počnu usmeno da pričaju o tome.

Na panel diskusiji pod nazivom “(Pred)bračni ugovori i nasleđivanje kompanija” učestvovali su dr Miloš Vukotić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nikola Tomašević, predsednik Cross-border Succession Aliance i Milovan Zvijer, advokat, partner u Four Legal kao moderator panela. „Ljudi u Srbiji se jako malo bave ovom privatnom sverom, podrazumeva se da sve super funkcioniše kao i bračni odnosi“, rekao je Nikola. „Kod nas ugovorom ne možete da odredite naslednika, možete da podelite imovinu ali ne možete suprugu da isključite iz nasledstva”, rekao je Miloš, i naglasio da “Bračni ugovor je nesumnjivo koristan, ali taj ugovor ne može da reši naslednika, to može samo testament koji je jako fleksibilan s druge strane. Naši ljudi ne koriste baš tu fleksibilnost testamenta. Dobra strana je što je testament opoziv“.

Panel kojim je okončan BIZIT seminar „Jesmo li krenuli i dokle smo stigli u generacijskoj tranziciji?“ se bavio izazovima koji stoje pred naslednicima porodičnih firmi kao i o razmišljanjima koje imaju osnivači vezano za predavanje poslovanja naslednicima. Govorili su Ljiljana Vukelić, Izvršni direktor Prijedorčanka a.d., Željko Tomić, direktor, suvlasnik i suosnivač OSA – Računarski inženjering, Đorđe Lazić, osnivač kompanije Uljarice Bačka. I ovaj panel je moderisao Boris Vukić, direktor Adizes instituta. „Mi, naslednici, želimo samo malo više da nas osnivači puste jer su nas školovali i ulagali u nas“, rekla je Ljiljana. „Imam odličnu komunikaciju sa mojim ćerkama a što se tiče porodičnog foruma jednom nedeljno ga održavamo, ta komunikacija nam je kontinuirana. Jedini problem je problem razvoja, to pokušavam da provociram i kod menadžerskog tima i kod ćerki jer vidim da toga slabo ima kod mlađih generacija“, rekao je Đorđe.

„Firma treba da bude odskočna daska, čime god da se bave. Svojoj deci sam rekao da prvi posao treba da im bude van firme. Najgora varijanta je da dođe u firmu i preslika ono što ja radim. Smatram da mladi treba da imaju nove i progresivne ideje“, rekao je Željko. „Ja sam tradicionalista, to sam i preneo, međutim došlo je novo vreme. Ne vidim svoje ćerke još uvek kao nekog ko je glavni i vodi sve, jedna se bavi ljudskim resursima a druga finansijama“, rekao je Đorđe. „Za razliku od drugih firmi ja sam došla kada je privatizacija bila završena. Od samog početka se susrećem sa teškim vremenima, zbog krize, ali s druge strane to te kali i kroz to se uči. Žao mi je što nisam imala taj tradicionalan put, ali smatram da sam ovako postala malo snalažljivija“, rekla je Ljiljana. „Imam petu verziju testamenta, život je nepredvidiv. Na našim prostorima je to malo kontroverzno, žena i deca su se uplašili da sam bolestan“, rekao je Željko.

Tokom i nakon predavanja, kao i panela se odgovaralo na brojna pitanja publike, što je davalo dodatni ton diskusiji, ali i pokretalo brojne teme koje su u praksi bitne vlasnicima porodičnih firmi.

BIZIT Seminar – „Urediti. Naslediti. Unaprediti.“ su zajednički organizovali PC Press i Adizes institut. Partneri skupa su bile kompanije Telekom Srbija, Vizim i Strauss Adriatic sa brendom BeanZ.

