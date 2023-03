Održan Schneider Electric i Microsoft događaj: Na izazove održivosti odgovaramo svi zajedno

U svetu gde je održivost tema broj jedan, a efikasnost imperativ, Schneider Electric i Microsoft, kao dve kompanije koje su dugi niz godina posvećene pitanjima održivosti, udružile su se kako bi ponudile neke od odgovora i rešenja, ali i kako bi ukazale na potrebu da je za održivu budućnost neophodno učešće svih, a za velike rezultate zajedničko delovanje.

To je bila tema na zajedničkom događaju ove dve kompanije pod nazivom: Na izazove održivosti odgovaramo svi zajedno.

Događaj je otvorio g. Milan Dobrijević, državni sekretar Ministarstva informisanja i telekomunikacija, a sve prisutne u uvodnom delu pozdravili su Ksenija Karić, generalna direktorka Schneider Electric-a za Srbiju i Crnu Goru i Milan Gospić, direktor Microsoft Srbija.

Državni sekretar u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, Milan Dobrijević, pozdravio je učesnike konferencije ispred Ministarstva i izrazio zadovoljstvo što su danas, i u Srbiji, kao i u mnogim razvijenim zemljama, efikasnost i održivost teme o kojima se sve više i glasnije govori. On je istakao da to znači da sazrevamo kao društvo, da smo otvoreni da prihvatimo primere dobre prakse i da postajemo društveno odgovorna zajednica.

„Održivost nije samo trend već nešto sto investitori zahtevaju, ali i nove generacije zaposlenih koje žele da rade u kompanijama čiju misiju dele. Schneider Electric jedna od najodrživijih kompanija na svetu, globalni je lider u rešenjima za upravljanje električnom energijom. Kontinuiranim inovinarenjem proizvoda i usluga, već nekoliko decenija unazad pomažemo našim korisnicima da budu efikasniji u svom poslovanju. Naš cilj je da našim korisnicima budemo partneri i savetnici, a lokalnoj zajednici primer i saveznik“, izjavila je Ksenija Karić, generalna direktorka kompanije Schneider Electric.

„Kompanija Microsoft napreduje ka održivijoj budućnosti, kako globalno tako i regionalno. Ubrzali smo istraživanja na području održivosti i omogućavamo svojim klijentima i partnerima izgradnju održivih rešenja snagom AI i digitalne tehnologije”, rekao je Milan Gospić direktor Microsoft Srbija. „Sproveli smo studiju koja je pokazala da Microsoft Azure rešenja smanjuju karbonski otisak za do 98%. Gradimo i Planetarni kompjuter, katalog globalnih podataka o životnoj sredini, a dodatno smo posvećeni postizanju negativnog karbonskog otiska do 2030. sa ciljem da do 2050. godine, uklonimo sve dosadašnje tragove svojih emisija i proizvodimo nula otpada.”

Najviše reči je bilo o praktičnim rešenjima za data centre i održivim Cloud uslugama, odnosno načinima na koje je moguće ograničiti povećanje emisija štetnih gasova i efikasnih performansi u operacijama. Događaju je prisustvovao veliki broj partnera i predstavnika medija.

Schneider Electric i Microsoft su kompanije sa širokim portfoliom održivih rešenja koje na ovaj način, udružujući se po pitanju koje se tiče svih, daju dodatni doprinos u borbi za održivu i sigurnu budućnost.

