Održana treća eSecurity konferencija

Treća međunarodna eSecurity konferencija, u organizaciji Udruženja eSigurnost, održana je od 3. do 5. aprila u hotelu Holiday Inn u Beogradu, koja je okupila stručnjake iz zemlje i inostranstva u oblasti ICT, informacione bezbednosti, zaštite podataka, digitalne forenzike, IT revizije i upravljanja IT rizicima. Ovogodišnja konferencija je donela veliki broj predavanja, hands-on demonstracija, radionica o aktuelnim pretnjama, sofisticiranim tehnikama napada, digitalnom životu, internetu stvari, kao i naprednim sistemima zaštite.

Tokom perioda pre konferencije bila je organiziovana hakerska igra #ACK4LIFE, koja je bila otvorena za sve, a ove godine je okupila preko 200 zainteresovanih „hakera“. Zahvaljujući kompaniji TCSS (Trusted Cyber Security Solutions) najbolji su dobili besplatne kotizacije za konferenciju i vredne nagrade.

Konferenciju je otvorio predsednik Udruženja eSigurnost dr Igor Franc i tom prilikom naglasio koliki je značaj informacione bezbednosti u današnjem svetu. Odmah po otvaranju prvo predavanje održala je Chris Kubecka iz HypaSec koja je ove godine bila keynote predavač.

Putem predavanja, prezentacija i zanimljivo opremljenih štandova posetiocima su se predstavile svetske kompanije kao što su Forcepoint, Clico, Trusted Cyber Security Solutions, WatchGuard, Tanable, Palo Alto, Fortinet, Cisco, McAfee, Real Security, Brother, Micro Focus, Piperevski & Associates, ali i mnoge domaće uspešne kompanije kao što su ComTrade Distribution, Ibis Instruments, Galeb grupa, Co.Next, Digitron-ist, SECIT Security i Akademija Dositej.

