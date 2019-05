Održani 14. ERP susreti

Kompanija IIB, tvorac prvog domaćeg ERP rešenja UPIS i njegovih nadgradnji, poznata je po tome da jedanput godišnje organizuje sasvim netipična okupljanja svojih klijenata, zaposlenih, partnera i prijatelja. Ove godine 14. ERP susreti su održani u hotelu Fontana u Vrnjačkoj Banji od 23. do 25. maja.

Okupljanje je započelo kvizom 23. maja. Četiri grupe od po tri takmičara nadmetale su se u pantomimi, pogađanju zagonetne ličnosti i dve igre opšteg znanja. Naredni dan započeo je uvodnim predavanjem Miloša Bošnjaka i Radeta Ostojića o planovima kompanije za narednu godinu, a zatim je nastupio Miodrag Ranisavljević sa pričom o digitalizaciji– šta mnogi misle da ona jeste, šta bi trebalo da bude a šta definitivno nije! U nastavku je Miloš Bošnjak održao predavanje o hibridnim informacionim sistemima i kako izabrati pravu meru prilikom njihovog uspostavljanja, a zatim se priča nastavila u pravcu novog rešenja kompanije IIB koje podržava upravljanje proizvodnim kapacitetima i terminiranje. Zatim su Zoran Sarafijanović i Mirko Smolić govorili o tome kako tumačiti poslovne izveštaje.

Na primeru jednog lanca maloprodaja pokazano je kako se radi drill-down i na koji način se dolazi do pravilnih zaključaka koji mogu da pomognu rukovodstvu kompanije da donosi dobre poslovne odluke. Sve ovo ispraćeno je primerima kroz Power Pivot i Power BI izveštaje. Na kraju je Magdalena Bogdanović iz kompanije Docloop prisutne upoznala sa eRačunima i razjasnila mnoge nedoumice o tome šta je to elektronski račun, iz čega se sastoji i zašto je to trend koji neminovno dolazi. Nakon formalnog dela usledio je izlet na Goč. Narednog jutra usledio je izlet u manastir Žiča, čime je i zvanično završeno ovogodišnje IIB druženje. Za kraj, organizatori su najavili veliku proslavu jer se bliži 30 godina od osnivanja IIB-a.

Podelite s prijateljima

Tweet