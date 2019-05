Južna Koreja: Evolucija kao inspiracija za vojne robote

Vojni roboti koji podražavaju ponašanje zmija, ptica i insekata podsećaju na scene iz serije “Black Mirror“, a eksperti tvrde da su baš oni budućnost vojne robotike.

Roboti koji podražavaju ponašanje životinja uskoro bi mogli da se pridruže pripadnicima južnokorejskih vojnih snaga, budući da su zvaničnici najavili da bi „biomimetička“ oprema do vojnika trebalo da stigne do 2024. godine. Predviđa se da će biomimetički roboti promeniti način na koji se od sada ratovalo, a ideja za traženje inspiracije za dizajn robota u prirodi nije ništa novo. Tako se eksperti, umesto da sa dizajnom kreću od nule, okreću rezultatima evolucije koja živa bića već milionima godina prilagođava okruženju. Roboti koji će se u Južnoj Koreji pojaviti do 2024. godine inspirisani su ljudskim telom, ali i građom insekata, dok se za kasnije najavljuju i mehanički vojnici čija se građa ugleda na građu zmija, ptica, te mnogih morskih stvorenja.

Južnokorejska vojska će u budućnosti koristiti leteće i puzeće robote za obavljanje različitih misija, pa bi zmijoliki roboti, na primer, mogli da se neopaženo uvlače u prostore u koje je zabranjen pristup. Korišćenje autonomnih robota u vojne svrhe još uvek je kontroverzna tema, budući da bi tehnologija lako mogla da se zloupotrebi, tako da se malo govori o robotima koji će funkcionisati u paketu sa raznim vrstama naoružanja, te se zbog toga ne zna ni kakav će odnos južnokorejski biomimetički roboti imati sa oružjem. Ostaje da se vidi hoće li autonomni vojni roboti koji su nastali po ugledu na živa bića uticati da se metode ratovanja preoblikuju tako da se gubici svedu na minimum, ili je, pak, u pitanju još jedna Pandorina kutija koja preti čitavom čovečanstvu.

Izvor: Futurism

