Održani Super Admin Days u Beču

U Beču je od 1. do 4. juna 2022 održan Super Admin Days koji je okupio sistem administratore u cilju edukacije i prezentovanja i demonstracije savremenih rešenja renomiranih IT kompanija Wallix, Commvault i NetApp. Super Admin Days je inicijativa koju je pokrenuo Nenad Nikolin, osnivač i direktor kompanija Fractal Dimension i CCS Solutions sa ciljem da se unapredi znanje sistem administratora kao i da se kroz direktnu komunikaciju sa proizvođačima sazna što više o rešenjima koja vendori nude kroz svoje proizvode.

Nenad Nikolin je izjavio: „Super Admin Days je inicijativa koja je nastala spontano, a koja se kao ideja iznenađujuće dobro primila kako među vendorima tako i među sistem administratorima. Na ideju sam došao nakon održanog skupa TOP100CIO koji je organizovao Digital Dreams, tako što sam shvatio da se o „junaci iz senke“, kako sam prozvao sistem administratore inače su bili dobitnici priznanja na pomenutom skupu, vrlo malo piše, govori i da se vrlo retko spominju. Danas se najviše govori i piše o preduzetnicima, programerima a vrlo malo o ljudima koji se brinu da sve lampice gore zelenom bojom. Svakodnevni izazovi koji se postavljaju pred sistem administratore vrlo često su nemoguće misije, koje oni sa neverovatnom snalažljivošću razrešavaju tako da korisnici koji se loguju na sistem u 9h i ne slute šta je sve tokom prethodne noći sistem administrator morao da preduzme kako bi do 8.55h osposobio sve servise za rad kompanije. Sa druge strane su vendori, nastavlja Nikolin, koji se trude da što bolje predstave svoje inovacije i rešenja koja treba da sistem administratorima olakšaju svakodnevni rad. Svedoci smo velikog broja konferencija, foruma, skupova, najćešće u online formatu, gde se o temama priča ex catedra, bez odgovarajuće komunikacije sa slušaocima, razlog je jednostavan, ulazak u diskusiju bi otvorio ogroman broj tema zato što svako okruženje i informacioni sistem ima svoje specifičnosti. Sve navedeno je dovelo do formata u kome su predstavnici vendora bili u prilici da prezentuju, ali i diskutuju sa sistem administratorima na neposredan način, to jest pokazalo se da sa pojedine specifičnosti mogu da se sistematizuju, tako da je način na koji je jedan sistem administrator rešio neku situaciju primer i ostalima da to pokušaju.“

Pawel Rybczyk iz kompanije Wallix predstavio je rešenja u domenu Privileged Access Management i to PAM4ALL koji obuhvata Session Management, Password Management, Access Management i Privileged Elevation and Delegation Management. Pawelova prezentacije je pobudila veliko interesovanje sistem administratora iz razloga što je pitanje pristupa informacionom sistemu ali i praćenja i snimanja aktivnosti od strane eksternih ali i internih privilegovanih korisnika od ogromne važnosti imajući u vidu sve veći broj pokušaja zloupotreba.

Sergiu Costin iz kompanije Commvault je predstavio rešenja koja omogućavaju čuvanje i upravljanje podacima i to kroz Backup and Recovery, Disaster Recovery, File Storage Optimization, Data Governance, eDiscovery & Compliance, HyperScale X, Metallic BaaS. Sistem administratori su sa pažnjom ispratili prezentaciju, i imajući u vidu da je ogroman broj bekap rešenja dostupan na tržištu interesovali su se specifičnosti i studije slučaja koje može Commvault da prikaže. Prezentovani su podaci oporavka vladine institucije Australije, koja je bila napadnuta ransomware-om, ali se uspela oporaviti u potpunosti u toku od 12h zahvaljujući pravilno primenjenim procedurama za restore koje su u potpunosti ispoštovane.

Kada je u pitanju podrška za specifične softverske proizvode, posebno je zanimljiv bio proizvod Metallic BASS, to jest podrška koju pruža za Office 365 Backup, Salesforce Backup, Endpoint Backup, Microsoft Dynamics 365 Backup, VM & Kubernetes Backup, Database Backup, File & Object Backup.

Milan Vasilevski iz NetApp-a je predstavio rešenja za Data Management for the Cloud čijom se upotrebom pojednostavljuje smeštanje i upravljanje velikom količinom podataka i to između fizičkih i hibridnih cloud okruženja. Posebnu pažnju je privukao Cloud Volumes ONTAP koji optimizuje troškove upravljanja podacima uz zadržavanje performansi na željenom nivou, uz ispunjavanje bezbednosnih i compliance procedura.

Ranko Radovanović iz direktor kompanije Mondist distributer Wallix proizvoda, predstavio je još dva rešenja iz Mondist portfolia. To su rešenja za enkripciju podataka i zaštitu poverljivosti podataka kompanije PRIMX, kao i rešenja za automatizaciju, upravljanje i optimizaciju Network Security Polisa i dostupnosti aplikacija, kompanije ALGOSEC. Tom prilikom razgovaralo se o važnosti dostupnosti podataka, procedurama primene bezbednosnih sistema u organizacijama, standardima, lokalnim zakonima koji regulišu oblast informacione bezbednosti. Po rečima Ranka ovaj skup je bio odlična prilika da se pored predstavljanja različitih tehnologija i rešenja, čujemo mišljenja i iskustva samih sistem administratora koji su kao korisnici „na prvoj liniji fronta“ kada je u pitanju omogućavanje funkcionalnosti savremenih organizacija u kojima IT ima nezamenljivo mesto, tako i u zaštiti svih primenjenih sistema.

Petar Kočović, iz kompanije Digital Dreams je predstavio skup TOP100CIO koji je održan nekoliko dana pre Super Admin Days i koji je okupio najznačajnije IT eksperte iz oblasti informacione bezbednosti a među učesnicima Super Admin Days su se našla čak dva dobitnika priznanja za realizovane projekte u Srbiji. Najavljen je CIO Leadership Forum koji će se održati u Beogradu u hotelu Zira 27 i 28. oktobra 2022. godine. Centralna tema dvodnevnog skupa će biti Digitalna transformacija.

Jedan od „super admina“ Vladimir Tatić je sumirajući utiske o Super Admin Days Vienna 2022 izjavio: „ Sa zadovoljstvom sam se odazvao na poziv da prisustvujem Super Admin Days eventu i ispostavilo se da je to bila ispravna odluka. U eri ransomware-a, kada se administratori susreću sa velikim izazovima kako da što bolje zaštite informacioni sistem, vendori svoje proizvode prezentuju sa akcentom na bezbednosti sistema. Wallix, Commvault i NetApp su održali sjajne prezentacije svojih proizvoda, koji ne samo da nisu konkurencija jedni drugima već sjajno mogu da se ukomponuju zajedno i da rade kao celina u jednom informacionom sistemu, pružajući neophodnu zaštitu po svim standardima bezbednosti. Sve u svemu predivno iskustvo, prava ekipa sa domenskim znanjem i neprocenjiva razmena iskustava ostaće mi kao uspomena na prvi Super Admin Days. Radujem se ponovom susretu.

Svetlana Đorđević smatra da je nakon odslušanih prezentacija vendora koji nude različita rešenja zaštite podataka (access control management, backup solution) kao i kroz razgovore sa ostalim kolegama iz organa državne uprave, došla do veoma dragocenih saznanja i informacija. Izazovi sa kojima se suočava na svom radnom mestu su brojni i opravdana je potreba za dodatnim sistemima zaštite podataka s obzirom na činjenicu da se svakodnevno povećava rizik od upada i gubitka podataka.

Zajednički utisak svih super admina je da su u potpunosti ispunjena očekivanja od događaja, i da su stekli nova znanja ali i poznanstva koja će im pomoći da što bolje odgovore na izazove posla koji im predstoji. Sistemska administracija postaje sve složenija kako digitalizacija uzima svoj zamah i kontinuirana edukacija je imperativ.

Super admini ne samo da su stekli nova znanja već su bili u prilici da u popodnevnim satima obiđu Beč, kroz organizovani odlazak u Schonbrunn Palace, Belvedere Palace, Kartner Strasse, Rathaus, Hofburg Imperial Palace, Stephansdom, Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches Museum, Maria-Theresien Platz, Vienna State Opera House, St.Stephen’s Cathedral, Spomenik herojima Crvene Armije, Saborni hram Svetog Save, Kuću Vuka Karadžića, Haus Des Meeres a organizovan je i odlazak u Designer Outlet Parndorf.

U večernjim satima super admini su se družili u poznatim bečkim pivnicama degustirajući izvrsne austrijske specijalitete.

Plan je da se Super Admin Days ponovo organizuje, sa novom grupom vendora, a već su predloženi Budimpešta, Krakov i Pariz kao gradovi koji bi mogli da ugoste super admine.

