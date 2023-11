Omegle je ugašen nakon 14 godina

Omegle, online platforma koja omogućuje korisnicima da se dopisuju sa potpunim strancima je ugašena.

Platforma je bila namenjena osobama starijim od 18 godina

Leif K-Brooks je pokrenuo uslugu kada je imao 18 godina. On je sada najavio njeno gašenje i govorio je o njenim skromnim počecima, kao i o tome kako je organski rasla jer je „upoznavanje novih ljudi snovna ljudska potreba“. Iako nije ulazio u konkretne razloge gašenja usluge, priznao je da su „neki ljudi zloupotrebljavali platformu. Neki od njih su želeli da počine gnusne zločine“.

Kritičari su izrazili zabrinutost u vezi sa bezbednošću usluge tokom proteklih godina. Neki su je čak nazvali „magnetom za pedofile“. Godine 2021, jedna Amerikanka je tužila platformu jer ju je uparila sa osobom koja ju je primorala da šalje eksplicitne slike tri godine. Njen pravni tim je naveo da način na koji platforma funkcioniše omogućuje da ona postane “lovište za predatore”.

Napadi i zlonamerni korisnici doveli su do gašenja usluge

Prošle godine, dva muškarca u SAD su osuđena na savezni zatvor zbog iskorišćavanja dece koju su upoznali preko aplikacije. Naime, oni su primoravali decu da vrše seksualne radnje i da im šalju eksplicitne fotografije i video zapise. Istraga BBC-a je takođe otkrila porast slučajeva izlaganja korisnika na Omegle-u. Među korisnicima su se nalazile i maloletne osobe iako je platforma tehnički namenjena osobama starijim od 18 godina, na njoj nije bilo verifikacije starosti.

U svojoj oproštajnoj belešci, K-Brooks je naveo da je radio sa agencijama za sprovođenje zakona, kao i sa „Nacionalnim centrom za nestalu i eksploatisanu decu. On je želeo da pomogne da se zločinci smeste u zatvor gde im je mesto“. K-Brooks je naveo je da je njegova platforma proaktivno prikupljala dokaze protiv ovih ljudi i davala do znanja vlastima da ih strpaju u zatvor. Međutim, borba protiv kriminala je „beskonačna bitka“. „Svet je postao nesrećniji“ poslednjih godina, naveo je K-Brooks. Takođe, on je dodao da postoje „stalni napadi na komunikacione usluge. Sve je to zasnovano na ponašanju zlonamernih korisnika“.

Na kraju K-Brooks je otkrio da „postojeći stres i trošak rada Omegle-a i borbe protiv zloupotrebe“ više nisu održivi, kako finansijski tako i psihički. “Iskreno, ne želim da doživim srčani udar u svojim 30-im“, dodao je K-Brooks.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet