Online prodavnica pomešala Bitcoin i Bitcoin cash

Jedna online prodavnica umalo nije bankrotirala nakon greške u prepoznavanju kriptovaluta.

Zamislite kako bi izgledalo kad bi cenu u evrima platili u dinarima. Ovakav neočekivan popust nenamerno je bio moguć na online prodavnici Overstock koja prodaje sve “od igle do lokomotive”. Oni su počeli da primaju kriptovalute, ali su prilikom uvođenja pomešali Bitcoin i Bitcoin cash!

Ništa to ne bi bilo strašno da ove dve kriptovalute koje su se razišle prošlog leta nemaju drastično različite vrednosti. Prema trenutnom kursu, Bitcoin vredi 15.156 dolara, dok Bitcoin cash vredi 2.573 dolara.

Greška sistema koja je mogla skupo da košta

To znači da ste u ovoj online prodavnici mogli da kupite proizvode za delić njihove prave vrednosti. Ono što je još gore je što je povraćaj Bitcoin casha vršen u Bitcoinima, kao da je vrednost 1:1. To znači da ste mogli da za kratko vreme dobijet ogromne svote novca – zamislite da nešto platite 500 dinara, tražite povraćaj i dobijete 500 evra.

Ko zna šta bi se desilo sa ovom prodavnicom da joj se nije javio novinar Brian Krebs. On je kupovao solarnu lampu u vrednosti 78 dolara za Bitcoine, a sistem mu je zatražio 0,00475574 Bitcoina. On je uplatio tačno toliko, ali Bitcoin casha – što je bilo prihvaćeno. To znači da je lampu platio oko 12 dolara. Kada je zatražio refundiranje, sistem mu je isplatio 0.00475574 Bitcoina, tj. oko 75 dolara.

Overstock je imao sreće što je Brian prijavio grešku umesto da izmuze prodavnicu do zadnje kriptovalute, što bi neko drugi verovatno uradio. Online prodavnica je primila k znanju da su u opasnosti da bankrotiraju ako ne isprave grešku. Problem je brzo ispravljen, a kao razlog je navedeno “nepravilno unošenje vredosti valuta” – drugim rečima pomešali ljudi Bitcoin i Bitcoin cash. Dešava se, nisu to najveći izazovi s kojim se suočavaju online trgovci.

Izvor: The Verge

