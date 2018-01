Zoran Stanojević – Kraj neutralnosti Interneta

Istraživanje PC Press-a – “Šta je obeležilo 2017. godinu i šta možemo da očekujemo od 2018?”

Koji je novi uređaj, aplikacija ili servis pobudio vašu pažnju u 2017. godini?

Kriptovalute su definitivno obeležile 2017, smatra Zoran Stanojević, urednik Radio-televizije Srbije (RTS). Ne samo Bitcoin, mada je on glavni uzrok. Nalazimo se na prekretnici pristupa novcu i redefinisanja vrednosti uopšte. I sve to zahvaljujući računarima i njihovoj binarnoj tvrdoglavosti. Mislim da moja generacija neće s tim umeti da izađe na kraj. Teško je prelomiti da treba da dam „nešto“ za „ništa“. Pritom i ne razumem to „ništa“.

Koji su događaji bili ključni za razvoj elektronskog poslovanja i IT industrije u Srbiji?

To što je digitalizacija stavljena među državne prioritete. Daleko smo od ostvarenja, ali bitno je da se stvara svest da taj proces ne treba ometati. Malo li je?

Koji ćete uspeh iz 2017. godine pamtiti?

Svaka migracija podataka s telefona na telefon za mene je događaj godine, a ovo je bila godina takve migracije. Uspeh je bio nepotpun, ali to ne umanjuje zadovoljstvo koje donosi ponovo otkrivena brzina i odsustvo bagovanja i kočenja.

Koji će tehnološki trendovi biti značajni u 2018. godini? Šta očekujete?

Učestvovao sam u nekoliko radionica čiji je cilj da se podstakne elektronska trgovina i digitalna ekonomija u Srbiji, na primer „Da posao klikne“ koju organizuje Privredna komora Srbije. Moja procena je da smo iz faze radoznalosti prešli u zabrinutost, ali još nemamo kritičnu masu niti svu potrebnu logistiku da bi se stvari ozbiljno pomerile. Mislim da će to biti važna tema u Srbiji u 2018. godini. Pogotovo ako se ostvari najavljeni dolazak Alibabe. Što se sveta tiče, očekujem kraj neutralnosti Interneta. Što se glasnije bude govorilo o neophodnosti da opstane, kraj će biti bliži. Kao i sa SFRJ.

