Opasan Android malver u Google prodavnici

Još jedan set Android malvera vreba neoprezne korisnike, a opasno je to što se nastanio u zvaničnoj Google prodavnici.

U pitanju su phishing i adware aplikacije (one koje korisnike bombarduju reklamama), a do sada su došle do oko dva miliona korisnika. Otkrivene su zahvaljujući Dr. Web antivirusu, a pretvaraju se da su korisne, ali umesto optimizacije sistema u stvari nude gomile reklama i problema koji degradiraju korisničko iskustvo.

Jedna od popularnijih malver aplikacija je TubeBox, a preuzelo ju je preko milion korisnika. Obećava novčane nagrade za gledanje videa i reklama u okviru aplikacije, ali svaki put kad neko pokuša da preuzme obećanu nagradu prikazuje se da je došlo do greške. Ostale popularne aplikacije s malverom su Bluetooth device auto connect, Bluetooth & Wi-Fi & USB driver, Volume and Music Equalizer, te Fast Cleaner & Cooling Master.

Ove ponude se reklamiraju preko drugih aplikacija, a korisnicima se preporučuje da budu oprezni i da uvek pročitaju komentare pre nego što preuzmu neku aplikaciju, čak i kada se radi o ponudama iz Google Play prodavnice. Pored toga bi na telefonu trebalo da bude što manje instaliranih aplikacija, dakle samo one koje se koriste, a svako bi s vremena na vreme trebalo da proveri da li je uključen Google Play Protect.

Izvor: Bleeping Computer

Podelite s prijateljima

Tweet