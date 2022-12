Nothing Phone 1: Već se priča o sledećem modelu

Prvi telefon kompanije Nothing – Phone 1 – se najavljivao mesecima, a o izgledu uređaja se spekulisalo i pre toga. Konačno je izašao u julu, a bio je dostupan u Evropi i Aziji, dok su korisnici u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama ostali praznih ruku.

Nothing se pre priče o smartfonu probila kao kreator zanimljivih slušalica, a svima je bilo interesantno to što se radilo o najavi za telefon iz kompanije koja nikada do tada nije napravila nešto slično. Mnogi su zbog toga sumnjali da će uređaj biti zaista kvalitetan, iako su Nothing Ear (1) bežične slušalice ušle među najbolje u 2021. godini.

Nothing Phone 1 je ipak izašao, a neki ga i danas opisuju kao dašak svežeg vazduha na učmaloj Android sceni. Zanimljiv dizajn, pristojne specifikacije, nekoliko jedinstvenih funkcija i fer cena su ispunili očekivanja, kada je solidna alternativa nekim skupljim modelima u pitanju. Zato se već priča o sledećem modelu, a iz kompanije kažu da će novi telefon doći do svih delova sveta.

Predviđa s e da će firma Nothing postati profitabilna već 2024. godine, te da će na kraju biti ozbiljna konkurencija za iPhone i celu kompaniju Apple.

