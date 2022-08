Opasne ekstenzije u pregledačima ugrozile milione

Maliciozne ekstenzije u pregledačima su od 2020.godine ugrozile oko sedam miliona korisnika, a oko 70% je korišćeno za distribuciju adware-a, dakle ciljanih reklama.

I u prvoj polovini 2022. godine najveći broj malicioznih ekstenzija je pripadao adware familiji, te su se na osnovu aktivnost tokom pretraživanja korisnicima nudili linkovi s reklamama. Analize su obavili bezbednosni eksperti iz kompanije Kaspersky, a u izveštaju stoji da je od početka godine preko milion i trista korisnika pokušalo da instalira opasne ekstenzije, što je više nego u istom periodu 2021. godine.

Ovi rezultati ukazuju da je distribucija malvera preko ekstenzija u pregledačima daleko efikasnija od svih drugih metoda, jer se došlo do zaključka da je od januara 2020. do juna 2022. godine ciljano oko 4,3 miliona meta. Objavljeni podaci računaju samo one korisnike koji koriste Kaspersky softver, što znači da je broj žrtava veći.

Među kobnim ekstenzijama su DOC i PDF konverteri, adware WebSearch, potom AddScript i DealPly. Korisnicima se preporučuje da ekstenzije preuzimaju samo iz zvaničnih prodavnica, a da pre toga pogledaju komentare i ocene koje su dali drugi, kao i da provere developere. Neke ekstenzije traže ozbiljne dozvole, što znači da mogu ozbiljno da ugroze one koji ih instaliraju.

Izvor: Bleeping Computer

