Rasprodaja igara za PlayStation

U PlayStation prodavnici se pojavila nova sekcija, u kojoj se nalaze igre koje su jeftinije od 20 dolara (ranije su to bile igre koje koštaju manje od 15 dolara). Akcija traje do 30. avgusta, a u ponudi je na stotine igara.

Neki od zanimljivih naslova su Assassin’s Creed Odyssey: Deluxe Edition (19,99 dolara), BioShock: The Collection (9,99 dolara), Borderlands: Game of the Year Edition (9,89 dolara), Call of Duty: Modern Warfare Remastered (19,99 dolara), Diablo III: Eternal Collection (19,79 dolara), Far Cry 4 (6,59 dolara), Outlast (1,99 dolara), Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy (19,99 dolara), Untitled Goose Game (9,99 dolara), Warhammer Vermintide: The Ultimate Edition (4,99 dolara), te mnoge druge.

Cela lista se nalazi u prodavnici. Sigurno je da akcija neće podjednako impresionirati sve ljubitelje video igara, ali je moguće da mnogi mogu da pronađu makar jedan zanimljiv naslov.

Izvor: Kotaku

