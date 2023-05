Otkriven razlog masovnih problema sa Asus ruterima

U sredu, 17. maja, korisnici širom sveta počeli su da prijavljuju probleme sa svojim Asus ruterima, koji su počeli da se zaglavljuju na svakih nekoliko minuta, čineći ih potpuno neupotrebljivim. Neki korisnici su objavili da se memorija rutera brzo popunjavala do maksimuma i da je to dovodilo do zastoja u radu.

Asus je nakon dva dana, na svom sajtu objavio zvanično saopštenje o ovom slučaju. Tu je navedeno da je tehnički tim otkrio problem sa konfiguracionom fajlu rutera na svom serveru, što je dovelo do problema sa jednim delom rutera, koji su ga preuzeli. Dato je i uputstvo kako da korisnici reše problem, ukoliko su ih iskusili.

Prvo što bi trebalo da probaju je da restartuju Asus ruter. Ako to ne pomogne, preporučili su da snime setovanja rutera i da izvrše hard reset uređaja. Nakon pokretanja uređaja mogu da vrate učitaju snimljena setovanja. U slučaju da nije moguće pristupiti interfejsu rutera, Asus predlaže da se drži pritisnut Reset taster sve dok „Power LED“ indikator ne počne da blinka.

Asus nije dao detalje zašto i kako je došlo do toga da konfiguracija na serveru utiče na upotrebu rutera. Doduše, većina rutera je konfigurisano da automatski preuzima i instalira nadogradnje, ali su i korisnici koji su isključili ovu opciju takođe prijavili iste probleme. Neki pretpostavljaju da, čak i ako je ta opcija isključena, Asus i dalje šalje update na rutere, ignorišući njihova podešavanja. A u konkretnom slučaju, pretpostavlja se da je korisnicima bio poslat neispravan konfiguracioni fajl koji je prouzrokovao pomenute probleme.

Do trenutka objave ove vesti, većina rutera je „oporavljeno“ i oni sada funkcionišu normalno. Oni koji nisu, trebali bi da isprate uputstva i očekuje se da će i kod njih nakon toga problem biti rešen.

Izvor: Ghacks

